Una “grabadora” de 4.600 millones de años estaba oculta en polvo de asteroide: lo que ha contado cambia lo que sabíamos

Pensamos en la memoria como algo ligado a recuerdos que se desvanecen o se transforman con el tiempo. Pero existe otra forma de memoria mucho más precisa y obstinada, una que no depende de las personas ni de la tecnología y que, aun así, conserva información con una fidelidad extraordinaria. Algunas rocas son capaces de registrar el entorno magnético en el que se formaron. Eso es lo que ocurre con el polvo de un asteroide muy particular: pequeñas partículas que han conservado durante miles de millones de años una señal magnética que hoy permite