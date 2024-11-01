edición general
5 meneos
62 clics
GPT-5.2, la respuesta de OpenAI a Gemini 3, es oficial y puedes usarlo ya mismo en ChatGPT

GPT-5.2, la respuesta de OpenAI a Gemini 3, es oficial y puedes usarlo ya mismo en ChatGPT

Menos de un mes después del debut de GPT-5.1, OpenAI ha lanzado a su sucesor: GPT-5.2. El nuevo modelo de lenguaje ya se encuentra disponible en ChatGPT y llega en tres variantes, con el fin de lanzarse a la yugular de Google y el muy bien recibido Gemini 3.

| etiquetas: ia , chatgpt , google , gemini
4 1 1 K 40 actualidad
8 comentarios
4 1 1 K 40 actualidad
Chinchorro #2 Chinchorro
- Os presentamos Chat GPT - 5.2, la IA más avanzada hasta el momento! Dibuja a tu abuela en patinete en seis microsegundos!
- Genial! Dará beneficios?
- TU ABUELA EN PA-TI-NE-TE EN SEIS MICROSEGUNDOS!
2 K 28
magnifiqus #4 magnifiqus
#2 Sí, podrás despedir Tere, la administrativa medio boba que no sabe hacer la O con un canuto. También a Manolo, de contabilidad, cuyos errores ya nos han costado miles de euros. También a Juan y a Susana, de RR.HH. Ahora el departamento lo llevará solo el director, puesto que la IA se encarga de filtrar todos los CV y redactar las preguntas de las entrevistas de trabajo. También podrás despedir a uno o dos de Compras, a un par en Logística, etc.

Beneficios no te va a dar la maldita IA, pero desgraciadamente te va a ahorrar unos costes que flipas. Digo desgraciadamente porque no me gusta lo que viene.
0 K 6
Chinchorro #5 Chinchorro
#4 La gente necesita gritarle a alguien. A la IA no se la puede gritar, y si mete la pata, no la puedes despedir y cambiarla por otra mejor.
Nos espera un futuro bastante interesante.
1 K 17
magnifiqus #6 magnifiqus
#5 Tendrás a los técnicos que manejen la IA, podrás gritarles a ellos :troll:
0 K 6
Chinchorro #7 Chinchorro
#6 a un pobre chaval de la india que ni siquiera sabe cómo se llama mi empresa, a cientos de miles kms de distancia, en otro huso horario? No.
0 K 11
magnifiqus #8 magnifiqus
#7 No, esos los tendrás en la oficina, ya que manejarán información sensible de la empresa y procesos criticos. Joder, ya que se ahorrarán pasta echando a media empresa, esos encima no los van a externalizar. Supongo que la IA que se usará en las empresas será en local, tiene lógica. Al menos para todo lo que sea info confidencial y sensible.
0 K 6
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Muy buenas puntuaciones en los benchmarks. Habrá que probarlo.  media
0 K 17
#3 imaginateca
Tú no sabes lo que está pasando en la gran empresa con Copilot, ChatGPT Enterprise y Gémini en Workspaces, ¿verdad?
1 K 16

menéame