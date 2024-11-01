Menos de un mes después del debut de GPT-5.1, OpenAI ha lanzado a su sucesor: GPT-5.2. El nuevo modelo de lenguaje ya se encuentra disponible en ChatGPT y llega en tres variantes, con el fin de lanzarse a la yugular de Google y el muy bien recibido Gemini 3.
- Genial! Dará beneficios?
- TU ABUELA EN PA-TI-NE-TE EN SEIS MICROSEGUNDOS!
Beneficios no te va a dar la maldita IA, pero desgraciadamente te va a ahorrar unos costes que flipas. Digo desgraciadamente porque no me gusta lo que viene.
Nos espera un futuro bastante interesante.