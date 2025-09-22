El Govern quiere incluir el drama de la vivienda en sus ayudas sociales: "no solo los ingresos determinan la pobreza"

El Govern de Cataluña se propone incorporar complementos por gastos de vivienda e hijos a cargo a la Renta Garantizada de Ciudadanía para atajar las carencias en la cobertura del actual sistema de prestaciones. "Muchas familias no necesariamente son pobres en lo monetario, pero tienen privaciones materiales en su día a día". La "sobrecarga por razones de vivienda" no la sufren solo los grupos mencionados en el informe, sino también aquellas familias que, al ver aumentado ligeramente su nivel de ingresos, pierden las prestaciones tradicionales.