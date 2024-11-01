El Govern invertirá más de 23,5 millones de euros en un plan para impulsar el deporte femenino catalán

El Govern ha aprobado el despliegue del Plan de Impulso del Deporte Femenino en Cataluña 2024-2030, mediante el cual la Generalitat movilizará 23.530.000 euros con el objetivo de conseguir una igualdad de género efectiva en el mundo del deporte, cambiando “las formas de gobernanza y la cultura masculinizada de las organizaciones deportivas”, como explica el Ejecutivo en su nota del . Para lograrlo, el Departamento de Deportes, en colaboración con el de Igualdad y Feminismo, llevará a cabo un total de 21 medidas y 70 actuaciones.
Y eso solo se consigue con deporte base en edades muy muy tempranas... como no hayas conseguido que una niña se interese en hacer algun deporte antes de su paso al instituto (12 años) olvídate...