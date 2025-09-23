edición general
"Gotta Catch 'Em All" el video alucinate del gobierno de Trump que parodia Pokemon para su propaganda ICE (FR)

Con la canción principal de Pokémon como fondo, el video presenta el diseño gráfico de la icónica caricatura y su lema ""Gotta Catch 'Em All", literalmente Atraparlos a todos, probablemente en referencia al arresto de quienes consideran criminales. Muchos de estos arrestos son llevados a cabo por agentes del orden que llevan "ICE" en sus uniformes. Es el acrónimo de "Immigration and Customs Enforcement", el servicio de inmigración de Estados Unidos. Video publicado en X directamente por @DHSgov.

aupaatu #3 aupaatu *
El Pingüino de Gotham se ajusta más a la imagen de Trump y sus secuaces de la ICE
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Hazte con todos. Pon en marcha a tus pokemons del team rocket, luigi mangione, tyler robinson, thomas matthew crooks, ... y todos sus cientos amigos. Ponlos en marcha a hacerse con todos.
#1 ramelstrom
Es profundamente impactante e inmoral que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) haya publicado un video que utiliza el universo Pokémon para exhibir y banalizar la caza de inmigrantes como si fuera un simple juego. Esta acción reduce a seres humanos, con sus historias y dignidad, a simples “objetivos” de entretenimiento, empleando imágenes, la canción icónica y cartas falsas de Pokémon que muestran a las personas detenidas y sus supuestos delitos.

Triborato #9 Triborato
#1 ejemplo perfecto de la banalización del mal afectando a migrantes, pero no lo critiques, no vaya a ser que censures a los que piensan diferente!

Luego irán a por los "antifas". Luego a por lo que huela o parezca algo de izquierdas y así....
#7 Deperdidos
Hacen como los nazis, deshumanizar un colectivo para atacarlo son rechazo. Pero a ritmo de rock.
Sacronte #8 Sacronte
Seguro que aqui nintendo no mete denuncia, no como a un chaval en su cuarto haciendo una rom de pokemon :roll:
#2 Bravok1 *
Están muy enfermos todos en yankinazilandia, y acabarán como tienen que acabar.
