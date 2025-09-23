"Gotta Catch 'Em All" el video alucinate del gobierno de Trump que parodia Pokemon para su propaganda ICE (FR)  

Con la canción principal de Pokémon como fondo, el video presenta el diseño gráfico de la icónica caricatura y su lema ""Gotta Catch 'Em All", literalmente Atraparlos a todos, probablemente en referencia al arresto de quienes consideran criminales. Muchos de estos arrestos son llevados a cabo por agentes del orden que llevan "ICE" en sus uniformes. Es el acrónimo de "Immigration and Customs Enforcement", el servicio de inmigración de Estados Unidos. Video publicado en X directamente por @DHSgov.
| etiquetas: fascismo , ice , trump , política , deshumanización , pokemon
No solo esta… » ver todo el comentario
Luego irán a por los "antifas". Luego a por lo que huela o parezca algo de izquierdas y así....
www.meneame.net/story/nintendo-alertada-despues-dhs-usara-pokemon-prom