Gorbachov acabó con la URSS, Trump con EEUU

Los EEUU que heredó Trump tenían una sólida alianza en la OTAN con 31 democracias, además de aliados clave en América Latina y Asia (Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas) y una relación estratégica con India. Después de haber destruido la confianza de todos sus aliados en su país, Trump ha creado una Junta de Paz en la que, como si fuera un club de golf, hay que pagar 1.000 millones para participar y a la que se han apuntado todos aquellos, corruptos, por corromper o serviles, que quieren hacer negocios o estar a buenas con él.

#1 Marisadoro *
Gorbachov acabó con la URSS, Trump con EEUU y Pedro Jota acabó con el mundo.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Felipe VI calienta ... que nos libramos de los borbones para siempre. xD
Cantro #3 Cantro *
Gorbachov heredó un estado moribundo. La URSS tendría que haberse puesto seria con sus desajustes mucho antes, pero se dejó llevar con los últimos años de Brezhnev y el breve mandato de Chernenko. Y encima se metió en lo de Afganistán.

Para cuando llegó Gorbachov la economía ya estaba hecha pedazos

Lo de Trump tiene mucho más mérito: heredó una economía en fase expansiva y ha conseguido meterla en un apuro en sólo un año. Ni inercia, ni pollas
