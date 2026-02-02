Gorbachov acabó con la URSS, Trump con EEUU

Los EEUU que heredó Trump tenían una sólida alianza en la OTAN con 31 democracias, además de aliados clave en América Latina y Asia (Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas) y una relación estratégica con India. Después de haber destruido la confianza de todos sus aliados en su país, Trump ha creado una Junta de Paz en la que, como si fuera un club de golf, hay que pagar 1.000 millones para participar y a la que se han apuntado todos aquellos, corruptos, por corromper o serviles, que quieren hacer negocios o estar a buenas con él.