Google y la IA de Character alcanzan acuerdos de conciliación en EE.UU. por suicidios de menores

Google y el fabricante de 'chatbots' de inteligencia artificial (IA) Character Technologies han acordado resolver una demanda presentada por una madre del estado de Florida, en Estados Unidos, que alega que un 'chatbot' empujó a su hijo adolescente a suicidarse. Los abogados de las dos tecnológicas también acordaron conciliar en otras demandas presentadas en Colorado, Nueva York y Texas por familias que alegan que los 'chatbots' de Character.AI perjudicaron a sus hijos, según unos documentos judiciales registrados esta semana.

#2 Pitchford
Me pregunto si habrá más suicidios o menos debido a la irrupción de la IA. Puede que su aporte en terapia de ayuda los reduzca.
#3 MADMax2
#2 contar tus problemas, aunque sea a una IA, puede ayudar a desahogarte

Lo único es que espero que cuando alguno le diga "estoy pensando en suicidarme porque el mundo es una mierda", el chatbot no le diga algo así como "fantástica idea, tienes razón, y , tal como dices, resolverías tus problemas" (naturalmente sería más extenso, ya sabemos que las IAs tienen verborrea y parece que las pagan por palabras)
#4 guillersk
#2 como dicen, hablarlo con alguien, aunque sea una Ia, siempre será mejor que rumiarlo dentro.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ninguno de ellos detalla los términos concretos de los acuerdos, que aún deben ser aprobados por los jueces. Las demandas contra Character Technologies también incluyen a Google por sus vínculos con la 'startup', tras contratar a sus cofundadores en 2024.
