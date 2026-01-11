Google y el fabricante de 'chatbots' de inteligencia artificial (IA) Character Technologies han acordado resolver una demanda presentada por una madre del estado de Florida, en Estados Unidos, que alega que un 'chatbot' empujó a su hijo adolescente a suicidarse. Los abogados de las dos tecnológicas también acordaron conciliar en otras demandas presentadas en Colorado, Nueva York y Texas por familias que alegan que los 'chatbots' de Character.AI perjudicaron a sus hijos, según unos documentos judiciales registrados esta semana.
Lo único es que espero que cuando alguno le diga "estoy pensando en suicidarme porque el mundo es una mierda", el chatbot no le diga algo así como "fantástica idea, tienes razón, y , tal como dices, resolverías tus problemas" (naturalmente sería más extenso, ya sabemos que las IAs tienen verborrea y parece que las pagan por palabras)