Google y la IA de Character alcanzan acuerdos de conciliación en EE.UU. por suicidios de menores

Google y el fabricante de 'chatbots' de inteligencia artificial (IA) Character Technologies han acordado resolver una demanda presentada por una madre del estado de Florida, en Estados Unidos, que alega que un 'chatbot' empujó a su hijo adolescente a suicidarse. Los abogados de las dos tecnológicas también acordaron conciliar en otras demandas presentadas en Colorado, Nueva York y Texas por familias que alegan que los 'chatbots' de Character.AI perjudicaron a sus hijos, según unos documentos judiciales registrados esta semana.