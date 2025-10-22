·
6
meneos
43
clics
Google asegura haber alcanzado la “ventaja cuántica práctica”: resuelve en dos horas problemas que a un superordenador le costaría 3,2 años
La multinacional prueba su fórmula, bautizada como ‘Quantum Echoes’, en la medición “verificable” de dos moléculas
google
alcanzado
ventaja
cuántica
tecnología
#3
abnog
Yo me voy a esperar a ver lo que dice Francis al respecto.
#7
insulabarataria
#3
cuando salen estás noticias y luego Francis te explica lo que realmente han hecho, te das cuenta del humo que están vendiendo, y que las notas de prensa no tienen nada que ver con la realidad que hay por debajo, o lo que de verdad dice el paper.
#2
ChatGPT
" resuelve en dos horas problemas [específicamente diseñados para que este ordenador tenga ventaja y el otro desventaja] que a un superordenador le costaría 3,2 años"
#1
estemenda
Me pregunto qué ejemplos puede haber de problema que cueste tres años en ser resuelto.
#4
Troll_hunter
#1
por ejemplo contar átomos en una determinada área.
#5
estemenda
#4
No creí que eso se hiciera, pero vete tú a saber.
EDIT: Pero estos propone Cat GPT:
1. Factorizar un número de 4096 bits
2. Simulación molecular de una célula humana completa
3. Simulación del universo observable a nivel de partícula
4. Resolver exactamente el ajedrez (no solo a nivel de apertura o finales)
5. Optimización de rutas globales (ej. logística planetaria en tiempo real)
6. Simulación completa del cerebro humano a nivel de sinapsis
#6
Asimismov
#1
cualquier proteína.
