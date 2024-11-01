Google afirma que las personas están copiando su inteligencia artificial sin su permiso, de manera similar a cómo recopiló los datos de todos

Google ha utilizado una gran cantidad de material sin permiso para entrenar sus modelos de IA Gemini. La compañía, junto a muchos de sus competidores en el ámbito de la IA, ha estado extrayendo contenido indiscriminadamente de la internet, sin compensar a los titulares de derechos, lo que les ha acarreado numerosos juicios por infracción de derechos de autor. Sin embargo, cuando se trata de la copia de su propia tecnología, Google no duda en señalar con el dedo. Esta semana, la empresa acusó a “actores motivados comercialmente"