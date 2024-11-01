Google admite la censura bajo el mandato de Biden y promete poner fin a la prohibición de cuentas de YouTube de miles de estadounidenses censurados por sus opiniones políticas [EN]

(...) Google también admitió lo siguiente ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes: 1. La Administración Biden presionó a Google para que censurara a los estadounidenses y eliminara contenidos que no violaban las políticas de YouTube. 2. La presión censora de la Administración Biden fue «inaceptable e incorrecta». (...)
Esto apesta al mismo tipo de victimismo que ya nos tiene acostumbrados Trump. Empresas comiendo el nabo al político de turno.
O algo parecido .
Lo malo de las conspiraciones es que todos podremos jugar a ese juego
Lo siento, pero a estas alturas, lo que digan los republicanos tiene muy poca credibilidad.
Y que conste, que a google le veo capaz de aceptar eso y mucho más, pero con esta fuente no puedo tenerlo en cuenta.
- The Biden Administration pressured Google to censor Americans and remove content that did not violate YouTube's policies.
- The Biden Administration censorship pressure was "unacceptable and wrong."
- Public debate should never come at the expense of relying "authorities."
- The company will never use third-party "fact-checkers."
- Europe's censorship laws target American companies and threaten American speech, including the removal of "lawful content."
Todos iguales