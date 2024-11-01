edición general
13 meneos
12 clics
Google admite la censura bajo el mandato de Biden y promete poner fin a la prohibición de cuentas de YouTube de miles de estadounidenses censurados por sus opiniones políticas [EN]

Google admite la censura bajo el mandato de Biden y promete poner fin a la prohibición de cuentas de YouTube de miles de estadounidenses censurados por sus opiniones políticas [EN]

(...) Google también admitió lo siguiente ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes: 1. La Administración Biden presionó a Google para que censurara a los estadounidenses y eliminara contenidos que no violaban las políticas de YouTube. 2. La presión censora de la Administración Biden fue «inaceptable e incorrecta». (...)

| etiquetas: google , censura , biden
10 3 1 K 103 actualidad
8 comentarios
10 3 1 K 103 actualidad
#2 ldoes
Las leyes de censura de Europa apuntan a las empresas estadounidenses y amenazan la libertad de expresión estadounidense, incluida la eliminación de "contenido legal".

Esto apesta al mismo tipo de victimismo que ya nos tiene acostumbrados Trump. Empresas comiendo el nabo al político de turno.
5 K 71
aupaatu #6 aupaatu
#2 El Ku Klux Klan no estará Censurado y le estará permitido colgar sus clásicas quemas de seres inferiores de diferte color, para que sepan quien manda en el paraiíso de la libertad .
O algo parecido .
1 K 15
themarquesito #8 themarquesito
#2 A ver, son conclusiones dictadas por Jim "Gym" Jordan
0 K 20
#5 Alcalino
Y quien me dice a mi que Google no ha recibido presiones de Trump para emitir ese comunicado y echar mierda de los demócratas y de Europa, lo cual es sospechosamente Trumpiano?

Lo malo de las conspiraciones es que todos podremos jugar a ese juego
3 K 35
#7 ldoes
#5 Es que no hace falta ni que Trump haga presiones directas. Con la deriva que está tomando el mandato es suficiente para que todas las empresas, por iniciativa propia, corran a rendir pleitesía al futuro emperador de EE.UU, no vaya a ser que en un futuro no estén en su lista de siervos leales y tengan que pagar un plus por retroinsubordinación, o algo así.
0 K 7
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Official updates and announcements from House Judiciary Committee Republicans are shared here.

Lo siento, pero a estas alturas, lo que digan los republicanos tiene muy poca credibilidad.
Y que conste, que a google le veo capaz de aceptar eso y mucho más, pero con esta fuente no puedo tenerlo en cuenta.
1 K 32
Torrezzno #1 Torrezzno
Google also admitted the following to the House Judiciary Committee:
- The Biden Administration pressured Google to censor Americans and remove content that did not violate YouTube's policies.
- The Biden Administration censorship pressure was "unacceptable and wrong."
- Public debate should never come at the expense of relying "authorities."
- The company will never use third-party "fact-checkers."
- Europe's censorship laws target American companies and threaten American speech, including the removal of "lawful content."

xD xD xD

Todos iguales
1 K 23
ElBeaver #4 ElBeaver
#1 solo cuando Trump presiona para que los que se ríen de él sean censurados
0 K 7

menéame