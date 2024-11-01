·
Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda: “Los metros cuadrados no son la prioridad de los jóvenes, sino vivir solos”
El experto reflexiono después de que un estudio reflejara que sólo el 15,2% de las personas jóvenes vive fuera del hogar familiar
#3
ehizabai
Bernardós es un tipo despreciable.
3
K
42
#10
Esperanza_MM
#3
No miente, que independizarse sea lo prioritario no quiere decir que no prefiramos 100m2 antes que 30m2. Pero la realidad es que con viviendas de 30m2 mas jóvenes podrán independizarse.
0
K
9
#11
ehizabai
*
#10
30? Y por qué no 15. O 10. Y así, aun más se podrán independizar.
Y Bernardos sigue siendo un ser despreciable.
(Yo he vivido en 22m2. La primera semana dpm. La primera semana).
0
K
10
#1
YeahYa
A esto hemos llegado... La gente ya acepta zulos como piso con tal de poder vivir
0
K
20
#5
SeñorPresunciones
Enga, a vendernos que los zulos molan y nos tenemos que gastar la pasta en ellos. De verdad, esta sociedad está para salir a al calle y reventarlo todo. Hay una casta que no se entera de nada y vive en las putas nubes, se merecen un susto.
1
K
18
#9
reivaj01
#5
¿Seguro que es la casta la que no se entera de nada?
0
K
12
#8
pitercio
Dice Bernardo que hay quien prefiere un bocadillo de mierda que una empanada de lo que sea a repartir, aunque la mayoría no puede permitirse ni lo uno ni la otra.
0
K
12
#7
bronco1890
Pues yo si preferiría vivir en un estudio de 30 metros cuadrados para mí sólo que en 100 metros cuadrados compartidos con tres.
0
K
11
#6
poxemita
Vuelven los micropisos, ahora como soluciones habitacionales individuales.
0
K
10
#4
DayOfTheTentacle
Pues depende... a mis 20 compartir piso era genial! a los 30 imagino que preferiría un zulo solo que un piso de estudiantes
por suerte vivo en un semizulo con mi pareja e hijos.
0
K
7
#2
La_Duquesa
Claro quiero vivir en una capsula
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
