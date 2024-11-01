edición general
2 meneos
11 clics
Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda: “Los metros cuadrados no son la prioridad de los jóvenes, sino vivir solos”

Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda: “Los metros cuadrados no son la prioridad de los jóvenes, sino vivir solos”

El experto reflexiono después de que un estudio reflejara que sólo el 15,2% de las personas jóvenes vive fuera del hogar familiar

| etiquetas: vivienda , economía
2 0 0 K 29 actualidad
11 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
ehizabai #3 ehizabai
Bernardós es un tipo despreciable.
3 K 42
Esperanza_MM #10 Esperanza_MM
#3 No miente, que independizarse sea lo prioritario no quiere decir que no prefiramos 100m2 antes que 30m2. Pero la realidad es que con viviendas de 30m2 mas jóvenes podrán independizarse.
0 K 9
ehizabai #11 ehizabai *
#10 30? Y por qué no 15. O 10. Y así, aun más se podrán independizar.
Y Bernardos sigue siendo un ser despreciable.
(Yo he vivido en 22m2. La primera semana dpm. La primera semana).
0 K 10
YeahYa #1 YeahYa
A esto hemos llegado... La gente ya acepta zulos como piso con tal de poder vivir
0 K 20
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Enga, a vendernos que los zulos molan y nos tenemos que gastar la pasta en ellos. De verdad, esta sociedad está para salir a al calle y reventarlo todo. Hay una casta que no se entera de nada y vive en las putas nubes, se merecen un susto.
1 K 18
reivaj01 #9 reivaj01
#5 ¿Seguro que es la casta la que no se entera de nada?
0 K 12
pitercio #8 pitercio
Dice Bernardo que hay quien prefiere un bocadillo de mierda que una empanada de lo que sea a repartir, aunque la mayoría no puede permitirse ni lo uno ni la otra.
0 K 12
bronco1890 #7 bronco1890
Pues yo si preferiría vivir en un estudio de 30 metros cuadrados para mí sólo que en 100 metros cuadrados compartidos con tres.
0 K 11
#6 poxemita
Vuelven los micropisos, ahora como soluciones habitacionales individuales.
0 K 10
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Pues depende... a mis 20 compartir piso era genial! a los 30 imagino que preferiría un zulo solo que un piso de estudiantes xD por suerte vivo en un semizulo con mi pareja e hijos.
0 K 7
La_Duquesa #2 La_Duquesa
Claro quiero vivir en una capsula
0 K 6

menéame