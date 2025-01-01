edición general
Gominolas con nutrientes hechas en impresoras 3D

Este proyecto consiste en un alimento funcional enriquecido con vitaminas y minerales que podría, por ejemplo, ayudar contra la anemia.

