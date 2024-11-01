edición general
El golpe definitivo | José Mota

El golpe definitivo | José Mota  

La manera mas eficaz de robar en un banco. El golpe definitivo.

2 comentarios
#1 AMartian
Como dicen en mi pueblo: pa ser puta y andar en chancletas mejor estarse quieta.
Estos sí que roban a lo grande!
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Parece un chiste, pero no lo es. ¡No lo es, joder, es la cruda realidad!
