La golfista viral Paige Spiranac filtra fotos de su calendario 2026: "La ropa no está incluida"  

Paige Spiranac, la golfista viral con más de 4 millones de seguidores sólo en Instagram, ha publicado un avance de su calendario del año 2026. "Disculpen si no he publicado mucho aquí, así que aquí les dejo un pequeño resumen. Hice mi calendario de 2026. ¡Cada mes tiene su propia temática, lo cual es muy divertido! La bata y las pantuflas no están incluidas", publicó en su 'stories' la influencer, que realizó un cameo en Happy Gilmore 2 de Adam-Sandler junto a los golfistas Rory McIlroy, Bryson DeChambeau y Scottie Scheffler.