Goia, sobre suspender los fuegos artificiales: "Estamos llegando casi al absurdo"

Después de que se supiera que un abogado donostiarra había presentado ante la Fiscalía de Gipuzkoa la solicitud de suspensión cautelar del Concurso de Fuegos Artificiales pon entender que incumple lo dispuesto en la Ley de Bienestar Animal, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha asegurado que “con algunas cuestiones estamos llegando a un punto que nos lleva casi, casi al absurdo”.
O sea, fuegos artificiales no, porque se asustan los perritos, pero luego mientras a aguantar sus deposiciones por toda la ciudad.
Llegan a tirar hasta farolas
Más ahora en verano sin llover. Toda España llena de esquinas negras malolientes y oxidadas
Por la misma se prohiben los coches: también tienen efectos negativos sobre las personas que decís. Y de paso prohibimos tabaco, alcohol igual. Mira, ya que estamos, prohibimos que vayas a la playa: te puedes ahogar o desarrollar un cancer de piel.
¿Veis? A gilipolleces se jugar yo también
Lo que tienen que hacer es no hacer sus necesidades en medio de la acera, que al menos vayan a la alcantarilla.
¿Como haces para que no noten los temblores y vibraciones? ¿Les vas a poner tu tapones a los animales que co-habitan tu ciudad contigo?
Y si insisten, se añadirán flautas por las calles tocando sin parar.
#9 Oootra falacia. Maravilloso.
Quiero que el Estado me regale 25 pisos para ponerlos en alquiler y vivir como me corresponde, por todo lo alto y de las rentas
#5 En realidad es solo un abogado con ganas de protagonismo, igual que podría haber ocurrido en cualquier sitio pero siempre bueno meter alguna memez política sin venir a cuento
Pero, oye, son costumbre y la gente irracional se pone muy nerviosa si le tocas las costumbres.
Un saludo.
A ver si cunde el ejemplo en todas partes.
La moda mascotista de maltrato animal es un coñazo, no solo por insalubridad, por molestias. Anoche toda la noche ladrando y gimiendo el perro del vecino que se habrían dejado en casa mientras se habían ido de cachondeo; sin contar los pisos turísticos, entonces orquesta. Ya ni en la playa te libras de sus mierdas y molestias.
Ellos han elegido ser la versión tonta de Suecia en 1995
A disfrutarlo
Suecia en 2025?
Camino de ser Murcia que es el futuro
Ya solo voy por obligaciones profesionales.
Un ejemplo:
Si viviera al lado de una base aérea de aviones del ejército, pelearía más por quitar esa base que quitar las mascotas o por quitar los fuegos.
Los perretes no lo han olvidado...