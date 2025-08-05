Goia, sobre suspender los fuegos artificiales: "Estamos llegando casi al absurdo"

Después de que se supiera que un abogado donostiarra había presentado ante la Fiscalía de Gipuzkoa la solicitud de suspensión cautelar del Concurso de Fuegos Artificiales pon entender que incumple lo dispuesto en la Ley de Bienestar Animal, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha asegurado que “con algunas cuestiones estamos llegando a un punto que nos lleva casi, casi al absurdo”.