Goia, sobre suspender los fuegos artificiales: "Estamos llegando casi al absurdo"

Goia, sobre suspender los fuegos artificiales: "Estamos llegando casi al absurdo"

Después de que se supiera que un abogado donostiarra había presentado ante la Fiscalía de Gipuzkoa la solicitud de suspensión cautelar del Concurso de Fuegos Artificiales pon entender que incumple lo dispuesto en la Ley de Bienestar Animal, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha asegurado que “con algunas cuestiones estamos llegando a un punto que nos lleva casi, casi al absurdo”.

37 comentarios
Arzak_
Los fuegos artificiales pueden tener efectos negativos significativos en los animales, tanto mascotas como animales salvajes, incluyendo estrés, ansiedad, lesiones físicas y, en casos extremos, la muerte. Los ruidos fuertes y las luces brillantes pueden desencadenar respuestas de miedo, pánico y desorientación, especialmente en animales con sentidos más agudos como perros y gatos.
mcfgdbbn3
#3: Y las mascotas también pueden tener efectos significativos sobre las personas inmunodeprimidas. ¿Las prohibimos?

O sea, fuegos artificiales no, porque se asustan los perritos, pero luego mientras a aguantar sus deposiciones por toda la ciudad.
CastrilloP
#4 Y sus meados
Llegan a tirar hasta farolas

Más ahora en verano sin llover. Toda España llena de esquinas negras malolientes y oxidadas
mcfgdbbn3
#7: Esa es otra, la oxidación en la base de las farolas es peligrosa, pero a los que se quejan de los fuegos artificiales parece que eso no les preocupa. Y los olores, a lo mejor al perro no le molestan, a mí sí.
Amperobonus
#9 #7

Por la misma se prohiben los coches: también tienen efectos negativos sobre las personas que decís. Y de paso prohibimos tabaco, alcohol igual. Mira, ya que estamos, prohibimos que vayas a la playa: te puedes ahogar o desarrollar un cancer de piel.

¿Veis? A gilipolleces se jugar yo también
flyingclown
#9 Pidele a tu alcalde que obligue a los dueños de mascotas que lleven un botellín de agua, no se si le echan jabón o vinagre, para diluir el meado. No es que desaparezca pero mejora mucho.
mcfgdbbn3
#15: También pueden los perros comprarse unos tapones para los oídos.

Lo que tienen que hacer es no hacer sus necesidades en medio de la acera, que al menos vayan a la alcantarilla.
flyingclown
#16 También pueden los perros comprarse unos tapones para los oídos.
¿Como haces para que no noten los temblores y vibraciones? ¿Les vas a poner tu tapones a los animales que co-habitan tu ciudad contigo?
mcfgdbbn3
#20: ¿Y cómo hacemos los humanos para no notar los olores de cuando hacen sus necesidades donde no toca? Es la venganza, sus cacas y meados contra nuestros fuegos artificiales.

Y si insisten, se añadirán flautas por las calles tocando sin parar.
CerdoJusticiero
#4 Está prohibido dejar los excrementos de los perros sin recoger. Si hay mierda en la calle el responsable es el ayuntamiento por no hacer su trabajo. Ni los perros tienen la culpa ni la presencia de mierda justifica el abuso de fuegos artificiales.

#9 Oootra falacia. Maravilloso.
Furiano.46
#4 pero ahí los culpables son los dueños
Falk
#4 perritos no, tb personas con TEA por ejemplo
Flogisto
#4 Ahora entiendo, como los perros molestan, mantenemos los fuegos artificiales. Un acto de venganza.
mcfgdbbn3
#28: Era eso, o poner flautas sonando 24 horas por las calles, para fastidiarles.
CastrilloP
#3 A mí me deprime ser pobre y trabajar

Quiero que el Estado me regale 25 pisos para ponerlos en alquiler y vivir como me corresponde, por todo lo alto y de las rentas
powernergia
#3 Eso es obvio, y también es obvio que no es razón suficiente para suspender unos fuegos artificiales que se llevan celebrando tiempo en unas fiestas.

#5 En realidad es solo un abogado con ganas de protagonismo, igual que podría haber ocurrido en cualquier sitio pero siempre bueno meter alguna memez política sin venir a cuento
salchipapa77
#3 Si tanto se asusta tu perro y tan importante es que no pase estrés, esas horas, lo coges y te lo llevas a 10 kilómetros de la ciudad. Si no lo haces, es que tampoco te importa tanto el perro.
Ludovicio
#17 Y también a todas las aves que estén por la zona.
3 K 49
salchipapa77
#18 Y así hasta el infinito.
Ludovicio
#19 ¿Eso pretende significar algo o ha sido para qué parezca que respondes?
Arzak_
#17 cohabito con cinco gatos, los meto a todos en el sótano con música un poco alta mientras pasa la euforia de los trogloditas adorando al fuego, y me empiezo a cagar en los putos muertos de todos. Probablemente algo que no puede hacer los padres de niños con autismo que les aterroriza y entran en ansiedad.. ¿O también les decimos que se vayan a diez kilómetros?
musiquiatra
#3 no te esfuerces. Ya salió la banda en defensa de las tra(d)iciones.
Ludovicio
Contaminan, son estúpidamente caros, hacen daño a la fauna ...

Pero, oye, son costumbre y la gente irracional se pone muy nerviosa si le tocas las costumbres.
CerdoJusticiero
#21 Es que BOOM PIMBA BOOOM CÓMO MOLAA JAJAJAJA HACE MUCHO RUIDO JAJAJA.
fofito
Eneko,esas cosas pasan cuando no existen criterios políticos unificados, y se llega al "absurdo" de aprobar leyes que se contradicen unas a otras, solo por contentar a unos y permanecer en la poltrona otros.
Un saludo.
moxid
Los fuegos artificiales sí que son absurdos (algo menos que los políticos)
Connect
El mundo cambia y lo que ayer estaba bien, pues hoy no. Y los fuegos artificiales es algo absurdo del pasado que ya no tiene sentido. Hoy en el imperio donde se inventó la pólvora, los fuegos artificiales se han sustituido por enjambre de drones. Más limpios, menos ruidosos y sin afectar ni a firulai ni a los que tengan problemas de oídos. O a los que simplemente les moleste ese ruido y la humareda que deja.

A ver si cunde el ejemplo en todas partes.
Kantinero
#11 Pues mira tu el año pasado hubo ambas cosas fuegos artificiales y enjambres de drones, pero NO, no es lo mismo
pirat
#11 No quiero ni pensar la huella ecológica y la contaminación que generarán esos enjambres de drones cuando se conviertan en residuos tóxicos. Es como la moda del césped artificial... nos empeñamos en ir en contra de lo que requiere el creciente problema ambiental que repercute en sanitario, en una especie de suicidio colectivo.
La moda mascotista de maltrato animal es un coñazo, no solo por insalubridad, por molestias. Anoche toda la noche ladrando y gimiendo el perro del vecino que se habrían dejado en casa mientras se habían ido de cachondeo; sin contar los pisos turísticos, entonces orquesta. Ya ni en la playa te libras de sus mierdas y molestias.
CastrilloP
Vascos disfrutando de ser vascos

Ellos han elegido ser la versión tonta de Suecia en 1995

A disfrutarlo

Suecia en 2025?
Camino de ser Murcia que es el futuro
Kantinero
Goia , alias el incompetente, se ha cargado el solito una ciudad, con sus obras, turismo desmedido, hoteles a gogó, y la ciudad más sucia y abandonada que nunca, delincuencia, violaciones etc...
Ya solo voy por obligaciones profesionales.
reithor
Mascotas aparte, los fuegos artificiales son contrarios a la transición ecológica por su contaminación y no aportan valor. Deberían suprimirse. Como las cremaciones, otro melón que nadie quiere abrir, todos los muertos tendrían que ir a enterramiento.
Veelicus
Señor Goia, se pueden hacer espectaculos visuales por la noche mucho mejores que los fuegos artificiales.
Un ejemplo:
www.youtube.com/watch?v=3G1KBu6H6BM
www.youtube.com/shorts/G6KDeYJri_Y
Kantinero
#31 No le estas enseñando nada, ya ha habido emjambre de drones en Donostia contratado por el mismo, no seré yo quién defienda al incompetente de Goia pero eso ya lo ha hecho
Malinke
Todo se va volviendo problemático para alguien, pero antes no había tantas mascotas y los fuegos suelen ser una hora al año. Visto así, tienen mucho más que callar los de las mascotas y todo lo que ensucian. Me preocupa más la fauna del lugar que las mascotas y gustándome los fuegos, si hay que quitarlos, se quitan.

Si viviera al lado de una base aérea de aviones del ejército, pelearía más por quitar esa base que quitar las mascotas o por quitar los fuegos.
Kantinero
#32 22,45 a 23,00 15 min, al día toda la semana
Madmaxi
Nenes si no fuera por los fuegos, nos olvidariamos lo que mola el ruido de la guerra...

Los perretes no lo han olvidado...
