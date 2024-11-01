El Gobierno zanja el debate sobre si va a reclamar la titularidad de la Mezquita de Córdoba

Una pregunta del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, al Gobierno de España a través del Congreso parece haber zanjado definitivamente el debate sobre si el Ejecutivo va a reclamar la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. El Ejecutivo concluye que no. La única puerta abierta que ha dejado para que la Mezquita sea titularidad del Estado es declararla de dominio público. ¿Lo es la Mezquita? Según el Ayuntamiento de Córdoba sí que lo es. Según la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, no lo es.