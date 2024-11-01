edición general
10 meneos
14 clics
El Gobierno zanja el debate sobre si va a reclamar la titularidad de la Mezquita de Córdoba

El Gobierno zanja el debate sobre si va a reclamar la titularidad de la Mezquita de Córdoba

Una pregunta del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, al Gobierno de España a través del Congreso parece haber zanjado definitivamente el debate sobre si el Ejecutivo va a reclamar la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. El Ejecutivo concluye que no. La única puerta abierta que ha dejado para que la Mezquita sea titularidad del Estado es declararla de dominio público. ¿Lo es la Mezquita? Según el Ayuntamiento de Córdoba sí que lo es. Según la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, no lo es.

| etiquetas: cordoba , mezquita , iglesia , catolica , catedral , patrimonio
8 2 0 K 103 actualidad
1 comentarios
8 2 0 K 103 actualidad
#1 KaBeKa *
¿Se puede ser mas lamebotas de la iglesia dándole más razones para que nos sigan viendo a la sociedad civil como un saco del que extraer riqueza?
No.
P.D: La mezquita de Córdoba fue inmatriculada por 30€ en el año 2006.
1 K 20

menéame