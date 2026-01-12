edición general
El Gobierno de Venezuela informa sobre 116 «nuevas excarcelaciones»

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este lunes sobre 116 «nuevas excarcelaciones» en las últimas horas de personas que vinculó con «hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación». A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la «revisión integral de causas» ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta....

Meneador_Compulsivo
Vamos a por los casi 200 presos políticos libres desde la violación del derecho internacional
guillersk
#1 bendita violación del derecho, dirán los oprimidos
Findeton
#1 Han dicho que ha habido 116 excarcelaciones pero por ahora sólo se han podido comprobar 41. El miedo es que digan que han excarcelado a gente... pero en realidad hayan muerto/sido torturados asesinados hace tiempo y no quieren hacerse cargo del hecho.

Y todavía hay como 780 presos políticos más.
Antipalancas21
#4 Ya llego la voz de la sabiduría pronazi de Findeton defensor de Milei, Trump y Rabascal
Febrero2034
Esperemos q siga subiendo ese número y salgan todos los represaliados.
