El gobierno venezolano denuncia a EEUU ante OMC por fragmentar comercio global y derecho internacional

Durante la sesión mensual del Órgano de Resolución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la delegación de Venezuela presentó una denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos, acusándolo de utilizar su supuesta estrategia de seguridad para fragmentar el comercio global y el derecho internacional. La representación venezolana vinculó las recientes agresiones militares y económicas estadounidenses con la crisis institucional que atraviesa la OMC.