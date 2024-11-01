edición general
1 meneos
3 clics

El Gobierno vasco pedirá la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi ante la dermatosis nodular

La consejera Amaia Barredo afirma que la relativa cercanía de los últimos casos en Francia recomienda incrementar las medidas de prevención

| etiquetas: gobierno vasco , dematosis nodular , vacunación
1 0 0 K 15 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 15 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Incluidos los políticos. :troll:
0 K 20

menéame