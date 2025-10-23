El Gobierno de Uruguay anula un contrato con el astillero vigués Cardama por «fuertes indicios de fraude»

El pasado abril cuatro militares fueron arrestados por su presunta vinculación con lo que en Uruguay ya han bautizado como el Cardamagate. El presidente uruguayo explicó que Cardama inició siete veces el proceso de validación de la garantía y todos fueron rechazados. Los 45 días hábiles de los que disponía de plazo se transformaron en 11 meses. Cuando recibieron un aval emitido por Eurocommerce (Londres), para asegurar el 5 % del pedido, su legalidad sembró desconfianza al estar en inglés y sin firmar así que fueron a las oficinas y no existía