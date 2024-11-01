edición general
3 meneos
5 clics

El gobierno de Trump no permitirá que los representantes palestinos viajen a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU

La decisión llega mientras Francia lidera los esfuerzos internacionales para reconocer un Estado palestino en la reunión de la ONU el próximo mes.

| etiquetas: trump , onu , palestina , eeuu
2 1 2 K -3 actualidad
2 comentarios
2 1 2 K -3 actualidad
garnok #2 garnok
coño, pues se mueve la sede de la ONU a europa y todos salimos ganando
0 K 7

menéame