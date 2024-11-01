edición general
El gobierno de Trump exige acceso a bases de datos y datos biométricos de la policía europea [ENG]

Estados Unidos exige a los 43 países del "Programa de exención de visa" (VWP), que permite viajar sin visa, que concluyan una "Asociación mejorada para la seguridad fronteriza" (EBSP). Con ello se pretende conceder a las autoridades estadounidenses acceso directo a las bases de datos policiales de estos países, en su mayoría europeos, que contienen huellas dactilares, imágenes faciales y otros datos personales. Cualquiera que rechace esta "asociación fronteriza" forzada se enfrenta a la exclusión del programa de viajes sin visado

Gry #1 Gry
Pues nada, el que quiera ir a los EEUU que pida un visado y a rascarla. :-P
8
sotillo #5 sotillo
#1 Me parece genial, perfecto
0
ewok #9 ewok
#1 Realmente, no sé qué se le pierde hoy a ningún europeo ni latinoamericano en los EE.UU.
5
comadrejo #10 comadrejo
#9 Porque comunismo.... :troll:

www.youtube.com/shorts/6ADV6ubWSYQ

Pero con chaleco antibalas por si el ice :troll: :troll: :troll:
2
Priorat #13 Priorat
#1 A los EE.UU. y aquí, claro. Por reciprocidad.
2
Mark_ #14 Mark_
#1 como mínimo, exigirles algo similar al ESTA como se nos exige a los españoles, que a día de hoy seguimos teniendo uno de los mejores pasaportes del mundo. Estados Unidos no está ni entre los 10 mejores.
0
Ed_Hunter #16 Ed_Hunter
#1 me están entrando unas ganas de no ir a Estados Unidos...
0
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero *
Que se vayan a tomar por el culo y ni vengan ni nos dejen ir a los EEUU. Cuanto menos nos relacionemos con una nación llena de tarados que año tras año van a tener menores tasas de vacunación mejor.
7
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que se la pique un pollo al zanahorio.
4
sotillo #7 sotillo
#2 Inmejorable
0
ipanies #6 ipanies
Lo piden formalmente para ver si cuela y los tienen en A... Pero no es difícil imaginar que esos datos ya los obtienen en B desde siempre.
2
#12 gadish
si ya tenía pocas ganas de ir a eeuu, cada vez menos.

Creo que visitaré latinoamérica o canadá, pero jamás en mi vida iré a eeuu (otra vez, que ya he estado lamentablemente).

EEUU y algún país de áfrica, lugares que jamás visitaré.
2
#11 Otrebla8002
Boicot a los productos USA, aunque sea difícil, con un poco que hagan muchos les jodería. En la medidas de lo posible no comprar ni usar nada que provenga de los USA.
Que le den por saco al zanahorio y su séquito.
1
alfre2 #4 alfre2
Gensanta, pero quién querría, a día de hoy, ir de viaje a EEUU? Es como ir a Madriz, que no hay quien lo entienda.
0
sotillo #8 sotillo
#4 ¿Ayuso y su ciudadano anónimo?
1
pedrobotero #15 pedrobotero
Y aun le daremos el acceso...
0

