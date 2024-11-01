El gobierno de Trump exige acceso a bases de datos y datos biométricos de la policía europea [ENG]

Estados Unidos exige a los 43 países del "Programa de exención de visa" (VWP), que permite viajar sin visa, que concluyan una "Asociación mejorada para la seguridad fronteriza" (EBSP). Con ello se pretende conceder a las autoridades estadounidenses acceso directo a las bases de datos policiales de estos países, en su mayoría europeos, que contienen huellas dactilares, imágenes faciales y otros datos personales. Cualquiera que rechace esta "asociación fronteriza" forzada se enfrenta a la exclusión del programa de viajes sin visado