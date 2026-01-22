El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional de EEUU de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

Para ello, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) acaba de dar el primer paso para contratar a una consultora que le analice si la operación es económicamente viable. La SETT está presidida por Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones; y dirigida por el ingeniero Francisco Javier Ponce Martínez. La SETT nació en julio de 2024 tras la reconversión de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores con el objetivo de potenciar el mercado español de chips, nanoelectrónica y otras.
| etiquetas: microelectrónica , inversión , gobierno
Se les ve el plumero y da asco.
No confundas gobierno con estado... igual no los confundes y así eres
Y que se tiene que buscar un socio que respete las leyes internacionales.
Lo de la pitonisa para empresarios no parece una buena elección viendo en las cabeceras de de la prensa las declaraciones del Trompeta