edición general
6 meneos
19 clics
El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional de EEUU de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional de EEUU de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

Para ello, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) acaba de dar el primer paso para contratar a una consultora que le analice si la operación es económicamente viable. La SETT está presidida por Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones; y dirigida por el ingeniero Francisco Javier Ponce Martínez. La SETT nació en julio de 2024 tras la reconversión de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores con el objetivo de potenciar el mercado español de chips, nanoelectrónica y otras.

| etiquetas: microelectrónica , inversión , gobierno
6 0 2 K 6 tecnología
9 comentarios
6 0 2 K 6 tecnología
Sinfonico #1 Sinfonico
Que alguien le explique al columnista que " El gobierno de Sánchez" es el gobierno de España
6 K 49
penanegra #2 penanegra
#1 ¡Bua! Si solo fuera eso...
Se les ve el plumero y da asco.
4 K 53
#3 Juanjolo
#1 Es el gobierno de Sánchez.
3 K 3
Sinfonico #4 Sinfonico *
#3 Es el gobierno elegido democráticamente y si te jode siempre puedes irte a EEUU, que allí tratan muy bien a los inmigrantes, como les gusta a los que tú votas
4 K 31
#6 vGeeSiz
#1 No, es el gobierno de Sánchez que gobierna el estado español.

No confundas gobierno con estado... igual no los confundes y así eres xD
4 K -27
Sinfonico #7 Sinfonico *
#6 Dices varias gilipolleces en sólo dos párrafos, si hubieses estudiado sabrías que la palabra gobierno cuenta con muchas acepciones, pero estudiar se ve que no se te daba tan bien como venir a hacer el ridículo a los foros.
4 K 32
#8 vGeeSiz
#7 2 carreras en universidad publica, 2 másteres y tu? xD xD xD
0 K 10
#9 Piscardo_Morao
#8 18 carreras en Harvard, 7 en Oxford, 31 en Cambridge y 13 masters, gracias a eso te han dado un puesto en la directiva del PP, aunque tendrás que dimitir como muchos de tus compañeros cuando se descubra que los títulos son más falsos que un billete de 3.50€
0 K 13
aupaatu #5 aupaatu *
Al gobierno,sus asesores me imagino que le explicarán que no es un socio confiable y que está en caída libre y sin freno.
Y que se tiene que buscar un socio que respete las leyes internacionales.
Lo de la pitonisa para empresarios no parece una buena elección viendo en las cabeceras de de la prensa las declaraciones del Trompeta
0 K 8

menéame