El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional de EEUU de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

Para ello, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) acaba de dar el primer paso para contratar a una consultora que le analice si la operación es económicamente viable. La SETT está presidida por Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones; y dirigida por el ingeniero Francisco Javier Ponce Martínez. La SETT nació en julio de 2024 tras la reconversión de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores con el objetivo de potenciar el mercado español de chips, nanoelectrónica y otras.