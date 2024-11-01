El Gobierno sabía por REE que había problemas de tensión en la red días antes del apagón

El Miteco reconoce que el operador del sistema les comunicó que el día 22 hubo algunas oscilaciones con subidas de tensión pero que fueron controladas. “El operador del sistema nos informó de que se habían producido una serie de circunstancias que, de manera aislada, eran relativamente frecuentes, pero que, de forma simultánea, eran muy infrecuentes”, explicó. “Eso provocó que los niveles de tensión en algunos puntos concretos de la red de transporte causaran la desconexión de algunas instalaciones el día del apagon