El Gobierno quiere limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración

El Gobierno pretende limitar más el tiempo que los interinos pueden ocupar una vacante de empleo público tras el fracaso cosechado en su lucha contra la temporalidad en la Administración Pública, que se mantiene en el entorno del 30 %, lejos del 8% prometido,
Los interinos, por el hecho de que pueden ser despedidos/no renovados, y su renovación depende de una valoración positiva, son el "peón" de la administración pública. Y no digo que los funcionarios con plaza no trabajen.... pero los interinos trabajan un 20% mas que un funcionario con plaza... porque si nó, se van a la calle.
La solución no pasa solo por reducir el tiempo máximo de los interinos. También hay que facilitar de alguna manera, y con todas las garantías, que un funcionario pueda ser despedido, Porque ahora hay casos sangrantes que son los que dan mala fama, y hacen que muchos otros bajen los brazos una vez consiguen la plaza
¿Que casos?
Que yo sepa la la ley es igual para todos.
Casos como el de tratar de expedientar múltiples veces a alguien por hacer cosas que, de hacerlas en una empresa privada estarías en la calle en 24%, y aún así que no sirva para nada y siga en su plaza (porque en su puesto ni está ni se le espera) y no puedo dar mas detalles sin concretar demasiado.
Eso va con cada persona. Yo empecé como contratado por suplencias, luego pasé a ser durante varios años interino, posteriormente aprobé la oposición y conseguí mi plaza en propiedad. Todo ello en el mismo centro de trabajo, y te puedo decir que trabajaba de la misma forma y con la misma intensidad en todas las etapas. Fueron más de 25 años.
"Es que no han hecho el examen que es súper importante". ¿Que trabajo han hecho? ¿El mismo que un funcionario? Pues entonces funcionario, o sea, contrato indefinido.
Ni idea de que hablas ¿No?
Tengo a bastantes familiares y amigos que son interinos o funcionarios. Simplemente comento lo que ELLOS me cuentan.
¿pruebas? que quieres ¿nombres? dame un correo privado y te envío todos los detalles.
Soluciones hay de sobra, otra cosa es que no interese.
Esto aparte de un fraude de ley, y una putada para el interino es una estupidez. Cuando una persona ha aprendido el trabajo y es productiva, la echas y le impides volver. ¿Donde ha quedado eso del principio de mérito y capacidad? Quien cojones va a querer trabajar en las AAPP si sabe que te van a echar por no sacar un proceso selectivo razonable.
Espero que Europa les saque otra vez los colores a estos incopetentes