Gobierno promulga ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática al Código Penal

Extorsionadores y sicarios podrían recibir cadena perpetua, establece la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano El Gobierno de Dina Boluarte promulgó esta mañana la Ley N° 32446 que modifica el Código Penal e incorpora el delito de criminalidad sistemática. La norma en mención, publicada esta mañana en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece que quienes cometan delitos tipificados como extorsión o sicariato podrán recibir la pena de cadena perpetua. “El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego
| etiquetas: política , corrupción , perú
Estas aprovechando que casi nadie está siendo condenado para endurecer las leyes sin que lo notemos (porque casi no se cometen delitos)
Luego, van a empezar a cambiar la definición de los delitos y veremos a personas que, por cosas que son absurdas, les caen tiempos de prisión enormes.
Eso me pasa por comentar antes de leer