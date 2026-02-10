edición general
6 meneos
6 clics
El Gobierno prohíbe expresamente cortar la luz a las personas que cuya vida o salud depende de algún dispositivo eléctrico

El Gobierno prohíbe expresamente cortar la luz a las personas que cuya vida o salud depende de algún dispositivo eléctrico

Las CCAA podrán declarar como esenciales los suministros de los beneficiarios del bono social eléctrico para evitar que se les corte la luz.

| etiquetas: luz , electricidad , consumo , precios , gobierno
5 1 0 K 65 politica
12 comentarios
5 1 0 K 65 politica
Tarod #5 Tarod
Coño esto es más que obvio. Nunca ha pasado de hecho
1 K 18
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
¿Pero esto no es socialismo asesino destructor del mundo cristiano?
0 K 16
ipanies #2 ipanies *
Pero eso no pasaba ya?!?!?! o_o
Pido que se haga público el registro de cuántas personas han muerto en su casa por un corte de luz de una compañía eléctrica en España!!!
Por cierto... No os resulta curioso que ni PxxE ni la organización delictiva ni los fachas digan nunca nada del apagón del año pasado?!?!?! ¬¬
0 K 13
JohnnyQuest #8 JohnnyQuest
#2 Servicio esencial, se llama. Y el primer irresponsable es el que no avisa y encima se engancha. En todo caso no recuerdo que se haya dado ningún caso. Los operarios y sus jefes, aun en esos casos, si se les dice no cortan. Nadie quiere salir en las noticias.
1 K 23
elgranpilaf #6 elgranpilaf *
Antes podíaaaaaan?
0 K 11
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
Antes la cosa se circunscribía a los vulnerables, vulnerables severos o en riesgo exclusión social. Y además la ampliación de sus efectos para 2026 eran parte del Decreto-ley de escudo social ómnibus que se tumbó en el Congreso.
0 K 10
Febrero2034 #1 Febrero2034
¿Y si la luz de va a nivel nacional?
0 K 7
#7 Leon_Bocanegra
#1 esos aparatos disponen de baterías para aguantar si se va la luz. Y si dura mucho el apagón , se conectan a un generador.
Pero me da que eso ya lo sabías.
1 K 29
#3 Febrero2027
¿Ha habido muchos casos así?
0 K 7
#10 capitan.meneito
#3 mi hijo cuando le desenchufo el móvil le falta la vida.
1 K 18
#11 Febrero2027
#10 pues yo creo que la gana
0 K 7

menéame