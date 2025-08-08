El Gobierno pone bajo vigilancia el consumo de luz y de agua de los centros de datos digitales

El Ejecutivo prepara un decreto para reducir el impacto ambiental de los ‘búnkeres digitales’ y obligarles a una mayor eficiencia energética en plena expansión del sector en España. Los gigantes tecnológicos mandarán información sobre su consumo energético, del empleo que generan y su impacto sobre la economía local, y deberán reutilizar su calor residual. Si no cumplen, no obtendrán el permiso de conexión a la red eléctrica.