El Gobierno pone bajo vigilancia el consumo de luz y de agua de los centros de datos digitales

El Gobierno pone bajo vigilancia el consumo de luz y de agua de los centros de datos digitales

El Ejecutivo prepara un decreto para reducir el impacto ambiental de los ‘búnkeres digitales’ y obligarles a una mayor eficiencia energética en plena expansión del sector en España. Los gigantes tecnológicos mandarán información sobre su consumo energético, del empleo que generan y su impacto sobre la economía local, y deberán reutilizar su calor residual. Si no cumplen, no obtendrán el permiso de conexión a la red eléctrica.

Andreham #1 Andreham
No controla a la Casa de Alba va a controlar a éstos.
10 K 126
sotillo #5 sotillo
#1 Es distinto, unos tienen Máster y los Alba títulos mobiliarios, bula papal y salvo conducto de la derecha franquista
0 K 11
#6 La_Conquista_Del_Mundo *
#1 jajaja, es una cuestión de contactos y/o trapos sucios. Pero me gusta tu fina ironia.
0 K 9
#3 Suleiman
Y encima por lo que dijeron el otro día en la tele, los famosos centros de datos de Amazon, Microsoft,etc... No pagan impuestos.
0 K 13
ChatGPT #2 ChatGPT
En al titular se dice “agua” y en lo que se puede leer en la noticia no especifica nada del agua..

No se rick…
0 K 10
Chewbacca #4 Chewbacca
Eso se hace antes de darle la licencia. A toro pasao tocará pagar indemnización con dinero público tras la demanda por las nuevas condiciones que se les ocurra aplicar
0 K 6

