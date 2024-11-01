edición general
El Gobierno pide a Junts y a Podemos que dejen de cortocircuitar la mayoría parlamentaria que sostiene la legislatura

Los de Puigdemont y los de Belarra se cruzan insultos y reproches a cuenta del traspaso de las competencias migratorias y se convierten en una piedra en el zapato del Ejecutivo a la hora de poder sacar adelante su agenda legislativa

Ovlak #7 Ovlak
El gobierno no quiere socios, quiere vasallos.
#1 doppel *
pero no nos importa, seguiremos haciendo el paripé, añadieron.
cosmonauta #3 cosmonauta *
Pero Junts no forma parte del gobierno, no hay ningún acuerdo específico.

Con Podemos ya es otra cosa. Comparten proyecto por lo que deberían ir mucho más coordinados.

Dicho de otra manera, si el PSOE quiere mayor apoyo de Junts, mas le vale atar en corto a sus socios y negociar más e insultar menos.
#9 perej
#3 el acuerdo con Podemos lo rompieron ellos, al apartarlos de todos los puestos de gobierno y de toma de decisiones en el grupo parlamentario.
#8 perej
Ya lo de acordar las leyes, para otro semestre...
Andreham #5 Andreham
Que lo diga el PSOE que vota en contra junto el PP la mitad de las propuestas y la otra mitad las matiza para que se queden en agua de borrajas tiene traca xD xD
#4 abogado_del_diablo
"¡Ni fascismo ni comunismo! ¡Patronal!", les ha regañado el perrosanxe.
#2 rystan
Yo, de Junts, los enviaba a pasturar. Si han hecho un trato, lo primero es cumplir ese trato. Una vez cumplido se puede hacer otro trato.
RuiWang #6 RuiWang *
#2 no han hecho ningún trato. Ayer salió la de Junts a decir que negociarían punto por punto, y que eso es lo que dijeron desde el principio

Yo creo que hasta los de Junts se han hartado de la turra: "O yo lo la ultraderecha" y le están enviando a pastar

Entre otras cosas, porque no son idiotas y saben que las derechas van a llegar, tarde o temprano, y no van a querer negociar con Sánchez ni la hora de los plenos del congreso

Lo mismo que él, vamos.
