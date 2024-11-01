El Gobierno pide a Junts y a Podemos que dejen de cortocircuitar la mayoría parlamentaria que sostiene la legislatura

Los de Puigdemont y los de Belarra se cruzan insultos y reproches a cuenta del traspaso de las competencias migratorias y se convierten en una piedra en el zapato del Ejecutivo a la hora de poder sacar adelante su agenda legislativa
| etiquetas: gobierno , junts , podemos , , cortocircuitar , mayoría , parlamentaria
Con Podemos ya es otra cosa. Comparten proyecto por lo que deberían ir mucho más coordinados.
Dicho de otra manera, si el PSOE quiere mayor apoyo de Junts, mas le vale atar en corto a sus socios y negociar más e insultar menos.
Yo creo que hasta los de Junts se han hartado de la turra: "O yo lo la ultraderecha" y le están enviando a pastar
Entre otras cosas, porque no son idiotas y saben que las derechas van a llegar, tarde o temprano, y no van a querer negociar con Sánchez ni la hora de los plenos del congreso
Lo mismo que él, vamos.