El Gobierno pide a la Fiscalía investigar la inteligencia artificial de X (Grok) por posible pornografía infantil

El Gobierno pide a la Fiscalía investigar la inteligencia artificial de X (Grok) por posible pornografía infantil

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue a la inteligencia artificial de X (antes Twitter) por presuntos delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia, según ha podido confirmar RTVE.es. Desde el ministerio, arguyen a que "tal y como han reportado diferentes medios de comunicación, Grok (la Inteligencia Artificial de X) habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra menores de edad.

#1 DenisseJoel
A quien habrá que investigar es al responsable de la cuenta.
Ratef #2 Ratef *
#1 Que prohiban Photoshop también; y ya de paso lápices y pinceles; con esas herramientas malignas se pueden dibujar cosas totalmente ilegales.
Cehona #3 Cehona
#1 A Casandra la sentenciaron a cárcel (felizmente el TS lo revocó)
Al todologo Fran Rivera (me reservo llamarlo otra cosa) ni se abren diligencias (no son esas tiradas por caballos).
