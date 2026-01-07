El Gobierno pide a la Fiscalía investigar la inteligencia artificial de X (Grok) por posible pornografía infantil

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue a la inteligencia artificial de X (antes Twitter) por presuntos delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia, según ha podido confirmar RTVE.es. Desde el ministerio, arguyen a que "tal y como han reportado diferentes medios de comunicación, Grok (la Inteligencia Artificial de X) habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra menores de edad.