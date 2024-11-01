edición general
9 meneos
86 clics
El Gobierno permite que los mayores de 52 años puedan cobrar estas dos ayudas públicas simultáneamente

El Gobierno permite que los mayores de 52 años puedan cobrar estas dos ayudas públicas simultáneamente

Por fin llega una medida largamente esperada por miles de personas desempleadas de más de 52 años. El Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social, ha confirmado que es posible cobrar a la vez el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dos de las ayudas más importantes del sistema de protección social español.

| etiquetas: imv , sepe , parados , 52 años
8 1 0 K 97 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 97 actualidad
alcama #1 alcama
Me parece bien estás ayudas siempre y cuando se haga un control estricto de que la persona está realmente buscando empleo
1 K 21
RegiVengalil #3 RegiVengalil *
#1 #2 como sea como el control del SEPE... xD
0 K 7
manzitor #4 manzitor
#1 Así es, y como a todos los demás.
0 K 11
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
que sepáis que hay un control muy estricto.
No sé escapa ni uno.
Más que a cualquier rico.
(Revisa si quieres, las normas para acceder y mantener el subsidio).
0 K 8
manzitor #5 manzitor
#2 Supongo que dependerá de cada comunidad. En la mía, simplemente es ir a fichar y tener el comprobante de que has ido a entrevistas u ofertas de empleo, en las que sabes seguro que no te van a contestar. Fuera de eso, nada de control.
1 K 26

menéame