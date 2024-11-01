El Gobierno permite que los mayores de 52 años puedan cobrar estas dos ayudas públicas simultáneamente

Por fin llega una medida largamente esperada por miles de personas desempleadas de más de 52 años. El Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social, ha confirmado que es posible cobrar a la vez el subsidio para mayores de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dos de las ayudas más importantes del sistema de protección social español.