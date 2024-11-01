edición general
10 meneos
13 clics

El Gobierno paraliza la reforma del registro de jornada ante la falta del aval de los ministerios del PSOE

El Ministerio de Trabajo presentó la reforma del registro de jornada como el plan alternativo a la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Un día después de esta votación fallida sacó el RD a consulta pública y en veinte días el Consejo de Ministros aprobó su tramitación urgente. No obstante tres meses más tarde la norma sigue paralizada sin contar con los informes internos que tienen que firmar los ministerios que encabeza el PSOE. Trabajo sigue a la espera de los informes que tienen que redactar Economía y Transformación digital.

| etiquetas: gobierno , reforma , jornada laboral , registro , economía , transformación digi
8 2 2 K 72 actualidad
5 comentarios
8 2 2 K 72 actualidad
#1 poxemita
Que manera de ningunear a Yolanda.
2 K 35
juliusK #4 juliusK
Sus avisó: Va a amenazar otra vez con la inmediata ruptura (como Junts por Puchi, o mejor incluso), va a escribir una carta (y eso que ya no es nadie en Sumar) y va a proponer una comisión mixta (después del consejo de ministros que no hay que mezclar) para comprobar como va la "coalición". Que pena, que decepción más gorda.

Yolanda Díaz deja sus cargos orgánicos en Sumar y se centrará en el Gobierno share.google/j6gkJVGOsdZpQ5nxT
2 K 23
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Hoy no, mañana.
0 K 17
Andreham #2 Andreham
Qué cosas, parece que el psoe está en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios.

Como un partido. De derechas.

En fin, como la Yoli no consigue hacer sus cosas por culpa de la derecha, no quedará más remedio que votar a Vox.
1 K 12
#5 rbrn
¿Cómo va lo de las 37.5 horas?
0 K 10

menéame