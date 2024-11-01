El Gobierno paraliza la reforma del registro de jornada ante la falta del aval de los ministerios del PSOE

El Ministerio de Trabajo presentó la reforma del registro de jornada como el plan alternativo a la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Un día después de esta votación fallida sacó el RD a consulta pública y en veinte días el Consejo de Ministros aprobó su tramitación urgente. No obstante tres meses más tarde la norma sigue paralizada sin contar con los informes internos que tienen que firmar los ministerios que encabeza el PSOE. Trabajo sigue a la espera de los informes que tienen que redactar Economía y Transformación digital.