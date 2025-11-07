El Gobierno niega la financiación pública a Ozempic para perder peso por su "impacto presupuestario"

La semaglutida de Novo Nordisk, conocida sobre todo por su nombre comercial, Ozempic, cuenta con financiación pública cuando los usen pacientes que tengan diabetes tipo 2. Este seguirá siendo el único uso financiado que habrá para este fármaco en España, puesto que el Gobierno descarta pagar su uso en otras indicaciones. La Comisión acuerda "proponer a la Dirección General de Farmacia la no aceptación de las alegaciones y, por tanto, la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud"