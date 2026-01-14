edición general
El Gobierno movilizará 17.000 fincas rústicas del Estado para favorecer el relevo generacional en el campo

El acceso a la tierra para hacer competitivas las explotaciones es uno de los principales obstáculos con los que se topan los jóvenes que quieren incorporarse al campo. Y tal vez por eso entre las principales medidas presentadas en la mañana de este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitar el acceso a la actividad agraria está la movilización de unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado para poner a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios.

Andreham
A la vez que firma un acuerdo para que africanos y sudamericanos traigan agricultura barata manda a gente a ganarse las castañas con agricultura deficitaria española en un contexto de sequía y cambio climático.

Tonto el que acepte.
poxemita
Lo que unido a 180.000 viviendas, el resultado es 0.
El_dinero_no_es_de_nadie
Retomamos el plan del franquismo de los pueblos de colonización. :troll:
