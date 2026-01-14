El Gobierno movilizará 17.000 fincas rústicas del Estado para favorecer el relevo generacional en el campo

El acceso a la tierra para hacer competitivas las explotaciones es uno de los principales obstáculos con los que se topan los jóvenes que quieren incorporarse al campo. Y tal vez por eso entre las principales medidas presentadas en la mañana de este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitar el acceso a la actividad agraria está la movilización de unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado para poner a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios.