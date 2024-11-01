edición general
El Gobierno de Milei se defiende e insulta a la oposición tras una nueva derrota legislativa

El Gobierno de Argentina de Javier Milei se defendió tras el rechazo de los diputados de la oposición a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría, y los trató de «‘kukas’ (por cucarachas) disfrazados de republicanos». “En el Partido del Estado tenés a los ‘kukas’ y a los ‘antikukas’ que votan igual que los ‘kukas’ pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina»............

