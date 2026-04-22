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El Gobierno de Meloni plantea primas económicas para los abogados que logren la repatriación de sus clientes inmigrantes

El Gobierno de Meloni vuelve con su obsesión de endurecer su legislación para limitar la inmigración. La última medida propuesta, que ha suscitado la indignación y protesta de la oposición y numerosos juristas, apunta a ofrecer incentivos económicos —que podrían rondar los 600 euros— a abogados que logren convencer sus clientes a aceptar la repatriación voluntaria. La recompensa económica, que sólo aplicaría si la repatriación es exitosa, aún no ha sido aprobada por el Parlamento, que tiene previsto discutirla a partir de hoy.

| etiquetas: italia , abogados , inmigrantes , repatriación , primas
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12 comentarios
1 1 1 K 13 actualidad
#1 Pitchford *
Alucinante. Contratas a un abogado para que te asesore lo mejor posible y resulta que está untado para que te convenza de que lo mejor es que vuelvas a tu pueblo. No creo que esto se apruebe, pero se ven cosas tan raras últimamente..
2 K 38
Skiner #2 Skiner
#1 Esta horriblemente explicado esto.
Según las palabras de la propia Meloni, esto tiene que ver con que se acepte la repatriación voluntaria de quien la desee.
Y que el abogado le ayude con el proceso.
No tiene nada que ver con como esta explicado arriba. :shit:
2 K 27
#3 Pitchford
#2 ¿Y entonces para que le darían una prima al abogado, si no ha colaborado en nada en la decisión? Si decide quedarse y el abogado le ayuda en el proceso ¿también recibiría una prima por la ayuda?
0 K 19
Skiner #5 Skiner
#3 El abogado recibe honorarios haga lo que haga.
Muchos casos son abogados de oficio que los pagan entre todos los Italianos, porque el detenido no tiene medios para pagar uno contratado.
Cuando un abogado hace un trabajo le pagan con el resultado que tenga.
1 K 20
Skiner #6 Skiner
#4 OK, la perversión siempre es posible, pero teoricamente el proceso no va en esa dirección.
Lo explico en #5
0 K 7
#7 Pitchford
#5 Estamos hablando de la prima por sus resultados, no de sus honorarios normales.
0 K 19
Skiner #8 Skiner *
#7 En el mundo de los abogados es habitual que tengan primas...
0 K 7
#9 Pitchford
#8 Supongo que del cliente, si consigue lo que desea, no del Estado para guiar su actuación y llevar al cliente al huerto..
0 K 19
Skiner #11 Skiner *
#9 Este es el error si el cliente quiere hacer una repatriación voluntaria entonces consideran que merece una prima (porque le ahorra mucho dinero al pais al eliminar una persona ilegal), eso no quiere decir que le empuje en esa dirección, ayer Meloni dijo textualmente que era si esa persona lo deseaba. Según como lo decís parece que los abogados son sabandijas desalmadas esperando doblegar la voluntad de sus clientes para su propio beneficio :troll:
1 K 20
#12 Pitchford
#11 Es que es a lo que suena ésto.. :roll:
0 K 19
#10 Eukherio
#8 Pero una cosa es prima por ganar un caso, que motivaría que se esforzasen, y otra por algo como esto. Ya hay quejas ahora en muchos sitios porque hay abogados que prefieren llegar rápido a un acuerdo, aunque sea una mierda para el cliente, y así cobrar.

Además, yo sigo viendo fácil una estafa, especialmente si hablamos de 600€.
1 K 27
#4 Eukherio
#2 Hombre, yo lo veo como un coladero de estafas, aunque es el tipo de medida que esperarías de un gobierno ultra. A ver lo que tardan en formarse mafias encargadas de trampear repatriaciones para cobrar la pasta mientras ellos venden que ha habido números récord.
0 K 8

menéame