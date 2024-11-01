edición general
El Gobierno limita el precio de los hoteles por primera vez tras las borrascas en Andalucía

La medida entrará en vigor el miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta el 25 de febrero para facilitar a las personas desalojadas poder acceder a los establecimientos hoteleros.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entonces se puede limitar el precio al hotelero pero no al casero?

Claro el casero es Cereberus, el fondo de inversión del partido republicano estadounidense, la secta de pederastas satanista
#3 kaos_subversivo
#1 déjanos en paz a los satanistas. No hay por que faltar
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
el ejemplo de cooperación y de coordinación que están dando Pedro Sánchez y Juanma Moreno sin hacer ruido y sin pelearse por colgarse medallas, cada administración poniendo de su parte según sus competencias, es para que en otros sitios se lo hicieran mirar. ni en el Parlamento andaluz en los plenos y comparecencias que ha habido sobre lo de Adamuz y sobre las inundaciones se han puesto a tirarse los trastos a la cabeza sino a solicitar medidas, pedir información, etc. todo muy alejado del estercolero que se ve en el Congreso cada día. y eso que en pocos meses se vota en Andalucía, pues por lo que sea han decidido que de las tragedias no se hace politiqueo
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
El gobierno no limita nada, se mantiene el precio durante un mes.

"Los hoteles no podrán subir el precio de sus servicios con respecto a la tarifa establecida el mes anterior al inicio de la emergencia meteorológica"
