·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13776
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
4652
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
3815
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6116
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4677
clics
Reforma laboral
más votadas
477
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
441
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
364
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
459
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
413
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
8
clics
El Gobierno limita el precio de los hoteles por primera vez tras las borrascas en Andalucía
La medida entrará en vigor el miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta el 25 de febrero para facilitar a las personas desalojadas poder acceder a los establecimientos hoteleros.
|
etiquetas
:
turismo
,
hotel
1
1
1
K
14
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
1
K
14
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Entonces se puede limitar el precio al hotelero pero no al casero?
Claro el casero es Cereberus, el fondo de inversión del partido republicano estadounidense, la secta de pederastas satanista
2
K
43
#3
kaos_subversivo
#1
déjanos en paz a los satanistas. No hay por que faltar
1
K
25
#2
YSiguesLeyendo
el ejemplo de cooperación y de coordinación que están dando Pedro Sánchez y Juanma Moreno sin hacer ruido y sin pelearse por colgarse medallas, cada administración poniendo de su parte según sus competencias, es para que en otros sitios se lo hicieran mirar. ni en el Parlamento andaluz en los plenos y comparecencias que ha habido sobre lo de Adamuz y sobre las inundaciones se han puesto a tirarse los trastos a la cabeza sino a solicitar medidas, pedir información, etc. todo muy alejado del estercolero que se ve en el Congreso cada día. y eso que en pocos meses se vota en Andalucía, pues por lo que sea han decidido que de las tragedias no se hace politiqueo
1
K
26
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
El gobierno no limita nada, se mantiene el precio durante un mes.
"Los hoteles no podrán subir el precio de sus servicios con respecto a la tarifa establecida el mes anterior al inicio de la emergencia meteorológica"
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Claro el casero es Cereberus, el fondo de inversión del partido republicano estadounidense, la secta de pederastas satanista
"Los hoteles no podrán subir el precio de sus servicios con respecto a la tarifa establecida el mes anterior al inicio de la emergencia meteorológica"