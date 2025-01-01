El Gobierno hace oficial la subida salarial de los bomberos de incendios forestales con la publicación del nuevo convenio en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles recoge una modificación del convenio colectivo con Tragsa, la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia, por la que se incrementan el salario base y la remuneración de las horas extraordinarias de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).