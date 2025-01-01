El Gobierno hace oficial la subida salarial de los bomberos de incendios forestales con la publicación del nuevo convenio en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles recoge una modificación del convenio colectivo con Tragsa, la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia, por la que se incrementan el salario base y la remuneración de las horas extraordinarias de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).
La Dirección General de Trabajo resuelve la inscripción en el registro y la publicación en el BOE.
El Economista: "El Gobierno hace Oficial la subida salarial".
Periodismo.
(Me alegro por la mejora de los trabajadores)
Suerte con ello, a ver si pica alguien.
Que sirva este mensaje como mi granito de arena para que te sientas un poco más escuchado y querido hoy.
si esto es cierto, aún no he visto ni un solo caso de político respondiendo con su patrimonio en el pais del despilfarro y sobres con 100s de casos de corrupción
Pero sí, los funcionarios que se curran conseguir su puesto deberían cobrar más. Lo habitual es quejarse de los funcionarios (por seguir a las masas o por envidia), pero cualquiera que se informe al respecto sabe que la ventaja de serlo está en la estabilidad y el respeto por los derechos… » ver todo el comentario
Los cojones, los seguirán contratando como peones para pagarles menos.
Aun asi, Tragsa esta sometida al convenio sectorial con sus empleados