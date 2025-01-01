edición general
El Gobierno hace oficial la subida salarial de los bomberos de incendios forestales con la publicación del nuevo convenio en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles recoge una modificación del convenio colectivo con Tragsa, la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia, por la que se incrementan el salario base y la remuneración de las horas extraordinarias de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

HAL9K #6 HAL9K
Los trabajadores y Tragsa llegan a un acuerdo de modificación parcial del convenio.
La Dirección General de Trabajo resuelve la inscripción en el registro y la publicación en el BOE.
El Economista: "El Gobierno hace Oficial la subida salarial".
Periodismo.

(Me alegro por la mejora de los trabajadores)
3 K 45
Uge1966 #2 Uge1966
¿Ahora si? :clap:
1 K 24
#7 el_gran_reset
#3 entonces habría dimisiones cada día
0 K 20
#1 el_gran_reset
deberían cobrar más que un político, porque hacen infinitamente más
0 K 20
Barney_77 #3 Barney_77
#1 No. Los políticos deberían cobrar más, pero ser responsables de sus actuaciones y decisiones con su patrimonio. Eso no quita que los bomberos y en general los funcionarios deberían cobrar mucho más.
0 K 11
#8 Tailgunner
#3 cómo que los políticos y en general los funcionarios deberían cobrar más? el 95% de políticos y funcionarios (excepto sanidad, fse y esenciales como los bomberos) se tendrían que ir todos a la calle... :popcorn:
0 K 7
#11 entidaDesconocida
#8 Cada vez que os veo poniendo un comentario polémico (o que consideráis como tal) y luego las palomitas, me imagino al típico niño pequeño que dice un taco delante de sus padres para intentar llamar su atención :troll:

Suerte con ello, a ver si pica alguien.

Que sirva este mensaje como mi granito de arena para que te sientas un poco más escuchado y querido hoy.
1 K 16
#12 omega7767
#3 "pero ser responsables de sus actuaciones y decisiones con su patrimonio."

si esto es cierto, aún no he visto ni un solo caso de político respondiendo con su patrimonio en el pais del despilfarro y sobres con 100s de casos de corrupción
0 K 10
#13 entidaDesconocida
#3 Tampoco nos flipemos, que políticos y puestos a dedo ya cobran bastante, precisamente por la responsabilidad que se supone que tienen. El problema es que luego esa responsabilidad ni está ni se la espera.

Pero sí, los funcionarios que se curran conseguir su puesto deberían cobrar más. Lo habitual es quejarse de los funcionarios (por seguir a las masas o por envidia), pero cualquiera que se informe al respecto sabe que la ventaja de serlo está en la estabilidad y el respeto por los derechos…   » ver todo el comentario
0 K 7
victorjba #9 victorjba
Así, con este nuevo acuerdo la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, cree que los miembros de las BRIF van a "dejar de ser considerados peones forestales para ser bomberos forestales".
Los cojones, los seguirán contratando como peones para pagarles menos.
0 K 15
#4 poxemita
¿Pero la culpa no era de Ayuso y Tragsa?
5 K 15
#5 chavi *
#4 Este convenio es para los contratos del estado con Tragsa, no para los contratos de la comunidad de Madrid con Tragsa.

Aun asi, Tragsa esta sometida al convenio sectorial con sus empleados
3 K 46
sxentinel #15 sxentinel
#5 Sencilla y al pie. A ver si así se entiende de una vez.
0 K 14
#14 omega7767
que heroe es Sanchez. Lo podría haber subido en los últimos 8 años, incluso hace medio año, pero casualmente, lo hace en plenos incendios y le va fenomenal para su imagen
0 K 10
#10 ContracomunistaCaudillo *
La próxima vez a ver si suben los salarios sin que tengan que pasar estas desgracias, que pagamos impuestos para mejorar los servicios, no para que se lo gasten en putas. Hasta las narices de este gobierno.
0 K 6

