El Gobierno fija las directrices para que las autonomías elaboren los planes preventivos contra el fuego

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el R.D. a través del que el Estado fija las directrices y criterios comunes que deben incluirse en los planes autonómicos de prevención de incendios. Esta norma estaba pendiente desde la oleada de incendios de 2022, que hasta este agosto había sido el peor año del siglo en cuanto a incendios. El Ministerio para la Transición Ecológica aduce que, al tratarse de una competencia compartida con las comunidades, el proceso de alegaciones ha sido muy complejo y no se ha podido aprobar hasta ahora.