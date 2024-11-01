El Gobierno estudia conceder pensiones de viudedad por fallecimientos anteriores a 2022 en estos casos

El Gobierno realizó recientemente una propuesta a los agentes sociales para la reforma de las pensiones de viudedad en la que ha planteado que los supervivientes de parejas no registradas como de hecho pudiesen cobrar esta prestación si demostraban un periodo de convivencia de al menos cinco años que se baja a dos en el caso de existir hijos en común, pero no ha sido la única idea.
| etiquetas: pensiones , viudedad , hecho , parejas
no quiero firmar un papel que me registra como pareja de alguien... pero luego quiero que el estado me registre como pareja para recibir los beneficios de los registrados.
En este caso lo tengo claro, si quieres los derechos te registras como pareja.
Buscando votos a costa del bolsillo del contribuyente.