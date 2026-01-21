El Gobierno español lamenta la decisión del Parlamento Europeo y afirma que el acuerdo con Mercosur se puede aplicar con carácter provisional

El Gobierno de España ha lamentado la moción del Parlamento Europeo de remitir al TJUE algunos de los elementos contenidos en el acuerdo firmado la semana pasada entre la UE y Mercosur, una decisión que, en cambio, ha sido aplaudida por el sector agrario español. El Ejecutivo español confía en que el tribunal "confirmará la solidez jurídica del tratado". El Ejecutivo niega que el tratado haya quedado paralizado con su envío al TJUE,porque basta con que Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay le den el visto bueno para que pueda en entrar en vigor