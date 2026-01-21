edición general
4 meneos
8 clics
El Gobierno español lamenta la decisión del Parlamento Europeo y afirma que el acuerdo con Mercosur se puede aplicar con carácter provisional

El Gobierno español lamenta la decisión del Parlamento Europeo y afirma que el acuerdo con Mercosur se puede aplicar con carácter provisional

El Gobierno de España ha lamentado la moción del Parlamento Europeo de remitir al TJUE algunos de los elementos contenidos en el acuerdo firmado la semana pasada entre la UE y Mercosur, una decisión que, en cambio, ha sido aplaudida por el sector agrario español. El Ejecutivo español confía en que el tribunal "confirmará la solidez jurídica del tratado". El Ejecutivo niega que el tratado haya quedado paralizado con su envío al TJUE,porque basta con que Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay le den el visto bueno para que pueda en entrar en vigor

| etiquetas: gobierno de españa , mercosur
3 1 0 K 43 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
#4 Horkid
PP, PSOE, VOX y PNV apoyaron en Europa los tratados de libre comercio que denuncian los agricultores. www.europapress.es/nacional/noticia-asi-votado-partidos-espanoles-parl
1 K 24
#5 Alves *
#4 y dale. vOx fue el que promovió que el acuerdo se llevará al TJUE y evidentemente votó a favor de ello junto a Sumar, ERC BNG. Y como te recuerdo, podemos y bildu se han abstenido porque para ellos un agricultor es un fascista.
1 K 14
#2 Horkid *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/union-europea-avanza-autodestruccion-firm La Unión Europea avanza en su autodestrucción al firmar el acuerdo con Mercosur. Agricultores votantes de Aragón cuando voten acuerdense de cómo PPSOE vota en Europa: en contra de sus intereses, y a favor de las grandes corporaciones extranjeras
0 K 17
#3 Alves
#2 ehh? querras decir PPSOE PNV, y no te olvides de Podemos, que mucho blabla pero se han abstenido.
0 K 7

menéame