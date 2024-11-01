edición general
20 meneos
17 clics
El Gobierno envía a la Justicia el expediente para pedir el cierre de la Fundación Francisco Franco

El Gobierno envía a la Justicia el expediente para pedir el cierre de la Fundación Francisco Franco

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la dec

| etiquetas: gobierno , justicia , fundación francisco franco
20 0 0 K 146 actualidad
7 comentarios
20 0 0 K 146 actualidad
#3 concentrado
Estoy convencido de que si el día de la ilegalización llega (que lo dudo), esos papeles históricos que guarda la Fundación y que deberían estar en fondos documentales públicos, serán quemados. La única duda es si los quemarán todos, o sólo una parte.
1 K 38
jmangut #1 jmangut
Ya era hora... en esto van un pelin tarde el "gobierno mas progresista de la historia"
1 K 23
Cuñado #4 Cuñado
#1 Menos que el resto.
1 K 12
elTieso #5 elTieso
#1 lo bueno es que detrás va la derogación de la ley mordaza de Rajoy :troll:
0 K 11
themarquesito #6 themarquesito
#1 Nunca es tarde si la dicha es buena
0 K 20
#7 Albarkas
Antes de nada tendrían que haber incautado todo. Así no desaparecerían cosas...
0 K 20
#2 Eukherio
A este ritmo les va a dar tiempo a Feijoo y Abascal de anularlo todo si hay cambio de gobierno, aunque sea sin adelantos electorales.
0 K 8

menéame