El Gobierno elude tomar una decisión sobre la AP-9: de momento ni rescate, ni gratuidad, ni tribunales

El Gobierno no tomará de momento ninguna decisión sobre el futuro de la concesión de la AP-9, ni ha optado por rescatarla ni abordar un nuevo plan de bonificaciones para convertirla en gratuita como salidas al proceso abierto por la Comisión Europea por la prórroga a Audasa que el Ejecutivo de Aznar concedió hasta 2048.El Ministerio ha contestado «aportando las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España»,

elGude #1 elGude
Vamos, a seguir pagando como gilipollas.
#2 Tensk
#1 Y eso que "mil millones no es ná, chiqui"
#5 Pixmac
Si fuera la autopista de Cataluña le faltaría tiempo al gobierno para anunciar la liberación del peaje. No entiendo darle tantas vueltas cuando está claro que la prórroga fue ilegal. Que liberen el peaje y le echen la culpa a Aznar, que es el responsable, pero deben actuar bien.
#7 Tensk
#6 Hombre, por aquel entonces estaba en Correos, no sé yo si tenía mucho que ver.

Claro que ha sido con Sánchez en el gobierno que le han entrado prisas por hacerla gratuita. A ver qué pasa.
#8 ombresaco
Hemos decidido algo: "No decidir nada"
#3 Perrota
PPPSOE en estado puro.
#4 Tensk
#3 Hombre, ahora mismo es cosa del PSOE, pero querría yo ver las excusas de Feijoolipto si estuviese gobernando.
#6 Perrota
#4 Las de Feijoo ya las sabemos. Extensión ilegal de la concesión.
