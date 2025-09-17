El Gobierno elude tomar una decisión sobre la AP-9: de momento ni rescate, ni gratuidad, ni tribunales

El Gobierno no tomará de momento ninguna decisión sobre el futuro de la concesión de la AP-9, ni ha optado por rescatarla ni abordar un nuevo plan de bonificaciones para convertirla en gratuita como salidas al proceso abierto por la Comisión Europea por la prórroga a Audasa que el Ejecutivo de Aznar concedió hasta 2048.El Ministerio ha contestado «aportando las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España»,