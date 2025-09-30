edición general
El Gobierno de eeuu detiene a cientos de venezolanos con TPS pese al fallo que les devolvió el beneficio migratorio

Los casi 600.000 venezolanos que recibieron el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos (TPS, por sus siglas en inglés) respiraron aliviados el pasado 5 de septiembre cuando el juez federal Edward Chen restituyó la protección migratoria que la Administración Trump les quitó a inicios de este año. Pero una reciente ola de arrestos dirigidos hacia esta comunidad les ha devuelto la angustia: Washington está ignorando el dictamen judicial. Las detenciones se vienen produciendo con la brecha de protección que los 300.000 tepesianos del 2023

“Retirar el estatus migratorio legal a 600.000 personas con un preaviso de 60 días no tiene precedentes. Hacerlo después de prometer 18 meses adicionales de protección es ilegal. El Gobierno alega que su incapacidad para violar la ley es una emergencia, pero la única emergencia aquí es la de inmigrantes con residencia legal que están siendo despedidos de sus trabajos, detenidos en cárceles de inmigración, separados de sus familias y deportados a un país donde, según las propias autoridades, es peligroso incluso viajar”,

EEUU es un remanso de paz. :clap:
¿Estado de derecho o de deshecho?
#1 De derechas de toda la vida
El país de las oportunidades lo llaman. xD xD xD xD
