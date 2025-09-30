El Gobierno de eeuu detiene a cientos de venezolanos con TPS pese al fallo que les devolvió el beneficio migratorio

Los casi 600.000 venezolanos que recibieron el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos (TPS, por sus siglas en inglés) respiraron aliviados el pasado 5 de septiembre cuando el juez federal Edward Chen restituyó la protección migratoria que la Administración Trump les quitó a inicios de este año. Pero una reciente ola de arrestos dirigidos hacia esta comunidad les ha devuelto la angustia: Washington está ignorando el dictamen judicial. Las detenciones se vienen produciendo con la brecha de protección que los 300.000 tepesianos del 2023