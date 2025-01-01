Gobierno de Ecuador ordena y luego suspende desalojo de la Corte Constitucional

El intento de desalojo se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. El 12 de agosto, el Gobierno convocó una marcha en contra de la CC, lo que generó un fuerte resguardo militar y policial en sus instalaciones. Además, el presidente Noboa ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones del organismo judicial. La situación ha generado preocupación en diversos sectores sobre la independencia judicial y el respeto a las instituciones en Ecuador.