El Gobierno dio de baja más de 110 mil pensiones por discapacidad laboral otorgadas de manera irregular

Manuel Adorni, anunció que el gobierno dio de baja más de 100.000 Pensiones No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos “En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión“.