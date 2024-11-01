El Gobierno deja en manos de una asociación ultracatólica el “retorno voluntario” de migrantes

Altius nació en 2018 como resultado de la fusión entre la Fundación Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y la Fundación Altius Mano Amiga, ambas directamente vinculadas con los Legionarios de Cristo. De hecho, Altius es la obra social del movimiento Regnum Christi —rama laica de los Legionarios—. Su presidente, Francisco Javier Cereceda, es director territorial de los Legionarios de Cristo en España, y entre los miembros del patronato de la fundación hay otras tres personas vinculadas a esta organización y a Regnum Christi.