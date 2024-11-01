El Gobierno defiende expulsar al equipo de Israel de La Vuelta y todas las competiciones: "El deporte no puede permanecer ajeno"

El Gobierno de Pedro Sánchez se muestra cada vez más tajante sobre el rechazo a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones deportivas. La ministra de Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, lo ha manifestado de manera clara en varias entrevistas realizadas en las últimas horas con las protestas propalestinas de La Vuelta como telón de fondo.