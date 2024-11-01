El Gobierno defiende expulsar al equipo de Israel de La Vuelta y todas las competiciones: "El deporte no puede permanecer ajeno"

El Gobierno de Pedro Sánchez se muestra cada vez más tajante sobre el rechazo a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones deportivas. La ministra de Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, lo ha manifestado de manera clara en varias entrevistas realizadas en las últimas horas con las protestas propalestinas de La Vuelta como telón de fondo.
Aplicar el artículo V
¿leyendo primero el artículo III?
Artículo III
Serán castigados los actos siguientes:
a) El genocidio;
b) La asociación para cometer genocidio;
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio;
d) La tentativa de genocidio;
e) La complicidad en el genocidio.
Y de momento en España y creo que en el resto de europa nadie es culpable hasta que se le declare culpable en un juicio. O me equivoco en algo?
Si el artículo cinco nos permitiera sancionar a personas sospechosas de haber cometido los actos señalados en el artículo III si podrían quizá agarrarse a eso para expulsar a ese equipo. Pero no es así la cosa.
Así que según tú solo se puede detener a alguien después del juicio ... vaya disgusto va a llevar la policía.
Lo que no es normal es un despliegue de más de 1000 policías que hay hoy en Valladolid y que pagamos todos
Parece que dependamos todo del exterior si no lo hace Europa, no lo puede hacer un país. Tenemos una Europa sionista y acabamos protegiendo a los sionistas cuando la mayoría del país queremos que se corte en seco.
Está la táctica del avestruz y luego la del postureo.
Nuestro gobierno domina la segunda, la oposición la primera.
Yo es que flipo con las ganas que tiene todo el mundo de saltarse el estado de derecho.
Pero nada oye, aprovechemos para atacar al gobierno.
Es una pena que no este la derecha en el poder, ellos si expulsarían al equipo Israel Premier Tech.
Si un equipo corre con cascos de acero o con zapatillas afiladas como cuchillas y que sean un peligro, la vuelta puede exigir que no se utilicen por seguridad. Si persisten en su uso puede expulsarlo. Si un equipo es un peligro, ( Y manifiestamente, su sola presencia es un peligro), se debe de expulsar. La seguridad primero.
Ahora queda averiguar quién prohibió a los rusos. Yo ni idea de quién fue, la verdad.