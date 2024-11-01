edición general
El Gobierno defiende expulsar al equipo de Israel de La Vuelta y todas las competiciones: "El deporte no puede permanecer ajeno"

El Gobierno de Pedro Sánchez se muestra cada vez más tajante sobre el rechazo a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones deportivas. La ministra de Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, lo ha manifestado de manera clara en varias entrevistas realizadas en las últimas horas con las protestas propalestinas de La Vuelta como telón de fondo.

Jaime131 #1 Jaime131
¿Va a hacer algo al respecto o solo dice que lo defiende?
5 K 67
#3 Leon_Bocanegra
#1 que es exactamente lo que puede hacer el gobierno al respecto?
0 K 12
Jaime131 #6 Jaime131
#3 No sé, no soy el Gobierno.
0 K 11
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#6 Gracias por reconocer que hablas sin tener ni puta idea. Te honra.
1 K 24
Jaime131 #12 Jaime131
#11 Para eso tenemos a los expertos de menéame, que saben de todo y no se equivocan en nada. Así se equilibra la balanza.
0 K 11
ElRelojero #8 ElRelojero
#3 Pues que por motivos de seguridad nacional, no pueden competir en suelo español.
1 K 22
#13 Leon_Bocanegra
#8 No, eso no se puede hacer. Sólo se podría hacer cancelando la vuelta,nunca excluyendo a un solo equipo
0 K 12
#19 Leon_Bocanegra
#16 exactamente como encajaría legalmente aplicar a este equipo unas sanciones penales pensadas para castigar a las personas culpables de genocidio ?
0 K 12
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#19

¿leyendo primero el artículo III?

Artículo III

Serán castigados los actos siguientes:

a) El genocidio;
b) La asociación para cometer genocidio;
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio;
d) La tentativa de genocidio;
e) La complicidad en el genocidio.
0 K 14
#22 Leon_Bocanegra *
#20 lo he leído, pero insisto en que eso es para personas culpables de haber cometido genocidio o cualquiera de los actos señalados en el artículo III .
Y de momento en España y creo que en el resto de europa nadie es culpable hasta que se le declare culpable en un juicio. O me equivoco en algo?

Si el artículo cinco nos permitiera sancionar a personas sospechosas de haber cometido los actos señalados en el artículo III si podrían quizá agarrarse a eso para expulsar a ese equipo. Pero no es así la cosa.
#22
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#22

Así que según tú solo se puede detener a alguien después del juicio ... vaya disgusto va a llevar la policía.
0 K 14
jonolulu #18 jonolulu
#3 Suspender la Vuelta por motivos de seguridad. Ya verías qué rápido La Vuelta se mueve y da la patada al equipo.

Lo que no es normal es un despliegue de más de 1000 policías que hay hoy en Valladolid y que pagamos todos
0 K 17
#21 Leon_Bocanegra
#18 No, no puede bajo las circunstancias actuales. Conllevaría todo tipo de sanciones e indemnizaciones. Es más , lo único legal que puede hacer el gobierno en este caso es precisamente aumentar el despliegue policial tal y como se está haciendo
0 K 12
Mauro_Nacho #26 Mauro_Nacho
#18 Cancelar la Vuelta tendría un coste económico tremendo , encima Israel se reiría en nuestra cara.
Parece que dependamos todo del exterior si no lo hace Europa, no lo puede hacer un país. Tenemos una Europa sionista y acabamos protegiendo a los sionistas cuando la mayoría del país queremos que se corte en seco.
0 K 12
mefistófeles #4 mefistófeles
#1 Obviamente sólo lo va a decir.

Está la táctica del avestruz y luego la del postureo.

Nuestro gobierno domina la segunda, la oposición la primera.
1 K 21
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#1 El gobierno no tiene capacidad para expulsar a un grupo de personas de una organización privada.

Yo es que flipo con las ganas que tiene todo el mundo de saltarse el estado de derecho.
0 K 17
#14 Leon_Bocanegra
#10 por no hablar de que los que más lloran porque el gobierno no toma medidas, son los partidarios de los genocidas. Véase alcama por ejemplo
1 K 20
#9 Leon_Bocanegra
Desde el Ejecutivo se muestran partidarios de que las federaciones internacionales, competentes para tomar las decisiones de excluir a países de sus competiciones, actúen en coherencia con lo que sucedió en 2022. En esos momentos se decidió unánimemente suspender a Rusia por su ataque a Ucrania. "


Pero nada oye, aprovechemos para atacar al gobierno.
Es una pena que no este la derecha en el poder, ellos si expulsarían al equipo Israel Premier Tech.
1 K 26
alcama #2 alcama
Que finalmente vamos a ir a Eurovisión, ni cotiza
#2 alcama
IrMaNDiÑo #15 IrMaNDiÑo
Vamos a ver.. es sencillo. AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LA VUELTA. Y expulsión.
Si un equipo corre con cascos de acero o con zapatillas afiladas como cuchillas y que sean un peligro, la vuelta puede exigir que no se utilicen por seguridad. Si persisten en su uso puede expulsarlo. Si un equipo es un peligro, ( Y manifiestamente, su sola presencia es un peligro), se debe de expulsar. La seguridad primero.
0 K 10
#17 Leon_Bocanegra
#15 exactamente, pero eso no lo puede decidir el gobierno.
0 K 12
IrMaNDiÑo #24 IrMaNDiÑo
#17 pero si la dirección de la vuelta.
0 K 10
Eversmann #5 Eversmann
Tomarán una decisión cuando termine la vuelta.
0 K 9
Jaime131 #7 Jaime131
#5 Esperarán a estar en la oposición para hacer alguna propuesta.
1 K 19
#25 Borgiano
Los equipos rusos no pueden participar, habrá que aplicar lo mismo para el caso de los israelíes.

Ahora queda averiguar quién prohibió a los rusos. Yo ni idea de quién fue, la verdad.
0 K 8

