Gobierno danés: sin pruebas de vínculo entre drones en cuatro aeropuertos y Rusia

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, aseguró que no existen pruebas de que Rusia esté detrás de la incursión de drones registrada la pasada noche en el país. Según explicó, a diferencia de incidentes anteriores, los aparatos fueron lanzados “localmente” y no desde largas distancias, aunque por ahora se desconoce el punto exacto de su origen.