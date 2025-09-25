Gobierno danés: sin pruebas de vínculo entre drones en cuatro aeropuertos y Rusia

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, aseguró que no existen pruebas de que Rusia esté detrás de la incursión de drones registrada la pasada noche en el país. Según explicó, a diferencia de incidentes anteriores, los aparatos fueron lanzados “localmente” y no desde largas distancias, aunque por ahora se desconoce el punto exacto de su origen.
| etiquetas: drones , dinamarca , rusia , aeropuerto , desmentido , rectificación
Que se dejen de bailar el agua a los fabricantes de armas, a los tarados que tiene comprados, y nos dejen vivir a la gente que queremos la paz y vivir sin problemas, si puede ser.
Hay que explicar a la gente una cosa muy clara:
"NOS REGALAN MIEDO, PARA VENDERNOS SEGURIDAD".
Y a un precio demasiado alto. Y punto pelota.
Los "ataques" anteriores donde Rusia "atacaba" Polonia u paises del entorno con media docena de drones de 500 euros del Ali-Express eran bastante absurdos, pero se han usado para montar una arenga de guerra.
Esto tiene aspecto de que Rusia les ha cerrado el espacio aereo durante varias horas y ni siquiera ha necesitado que los drones llevasen explosivos ni nada por el estilo. Una especie de "Ojo con montar ataques de falsa bandera de piruleta para acusarnos, porque sí que te podrían caer ataques de verdad y con despegue local, que ni siquiera podrías acusarnos de ello.".