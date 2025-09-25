edición general
Gobierno danés: sin pruebas de vínculo entre drones en cuatro aeropuertos y Rusia

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, aseguró que no existen pruebas de que Rusia esté detrás de la incursión de drones registrada la pasada noche en el país. Según explicó, a diferencia de incidentes anteriores, los aparatos fueron lanzados “localmente” y no desde largas distancias, aunque por ahora se desconoce el punto exacto de su origen.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Cada vez suena más a velero en el báltico xD
Deviance #8 Deviance *
Hasta la poia de esta gentuza que les gusta jugar a los soldaditos y las guerras y su puta madre a galope.
Que se dejen de bailar el agua a los fabricantes de armas, a los tarados que tiene comprados, y nos dejen vivir a la gente que queremos la paz y vivir sin problemas, si puede ser.
Hay que explicar a la gente una cosa muy clara:
"NOS REGALAN MIEDO, PARA VENDERNOS SEGURIDAD".
Y a un precio demasiado alto. Y punto pelota.
javibaz #10 javibaz
#8 a todos estos políticos habría que pasarles un PDF con nombres y direcciones de sus familias, dejándoles bien claro que esos serán los primeros en ir a morir en caso de guerra.
Deviance #11 Deviance
#10 A mi me tiene ya muy jarto, con sus putos negocios de muerte. Al final esto explota, y ojala más pronto que tarde.
Beltenebros #1 Beltenebros
Relacionada y con alta dosis de propaganda, cuidado:

www.meneame.net/m/actualidad/barco-ruso-parte-investigacion-sobre-dron
javibaz #4 javibaz
Pues no se cortaron en acusar sin pruebas.
#6 luckyy
Recordemos que los daneses, después de una sesuda investigación, culparon a Rusia de la voladura del gasoducto, mintiendo como se ha demostrado después
Beltenebros #2 Beltenebros
El ministro de Defensa danés es prorruso. :troll:
bioibon #5 bioibon
Están intentando arrastrarnos a una guerra a toda costa. Y muchos comprando el relato de manera vergonzosa
makinavaja #9 makinavaja
Que miren en bases y buques cercanos de EEUU... expertos desde siempre en operaciones de falsa bandera... :-D :-D :-D :-D
Lenari #7 Lenari
Esto si que tiene aspecto de que los rusos están detrás.

Los "ataques" anteriores donde Rusia "atacaba" Polonia u paises del entorno con media docena de drones de 500 euros del Ali-Express eran bastante absurdos, pero se han usado para montar una arenga de guerra.

Esto tiene aspecto de que Rusia les ha cerrado el espacio aereo durante varias horas y ni siquiera ha necesitado que los drones llevasen explosivos ni nada por el estilo. Una especie de "Ojo con montar ataques de falsa bandera de piruleta para acusarnos, porque sí que te podrían caer ataques de verdad y con despegue local, que ni siquiera podrías acusarnos de ello.".
