El Gobierno corrige al PP y especifica que en 2025 ha destinado 56 aeronaves a la lucha contra incendios y no 42

Desde el ministerio explican que la información trasladada por el PP “es falsa” porque “la realidad es que el número de aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para esta campaña asciende a 56”. “El PP ha utilizado un solo contrato de los varios contratos efectuados por el Ministerio en el contexto de la campaña de incendios”, recuerdan desde el ministerio, que también enfatizan en que el presupuesto destinado a la extinción de incendios forestales ha experimentado “un incremento del 29% respecto al ejercicio
| etiquetas: gobierno , corrige , pp , específica , 2025 , 56 , aeronaves
Este Perro Xanxe es un nentiroso
www.meneame.net/story/gobierno-reconocio-diciembre-habria-menos-medios
Seguro que prefieres que se redacte la noticia desde la otra orilla, eso lo tengo claro
No obstante, el departamento que encabeza Sara Aagesen dice que la advertencia fue subsanada y el número de aeronaves asciende a 56: el documento sólo alude a uno de los contratos de Transición Ecológica.
Donde está el bulo chiquitín?
Que sí, que prefieres la versión afín al gobierno y las tergiversaciones contra la oposición. Mi noticia es lo mismo que hace eldiario desde la otra orilla.
Una joya de envío te has marcado.