El Gobierno corrige al PP y especifica que en 2025 ha destinado 56 aeronaves a la lucha contra incendios y no 42

El Gobierno corrige al PP y especifica que en 2025 ha destinado 56 aeronaves a la lucha contra incendios y no 42

Desde el ministerio explican que la información trasladada por el PP “es falsa” porque “la realidad es que el número de aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para esta campaña asciende a 56”. “El PP ha utilizado un solo contrato de los varios contratos efectuados por el Ministerio en el contexto de la campaña de incendios”, recuerdan desde el ministerio, que también enfatizan en que el presupuesto destinado a la extinción de incendios forestales ha experimentado “un incremento del 29% respecto al ejercicio

valandildeandunie
Cómo? Que los infraseres de derechas están mintiendo sobre catàstrofes naturales que ellos deberían estar gestionados y con muertos por en medio?
valandildeandunie
#1 No falla el discapacitado intelectual que vota negativo por una razón que no tiene nada que ver xD
escuadron
#3 discapacitado intelectual se lo puedes llamar a la señora que te trajo al mundo, chiquitín
#7 Leon_Bocanegra
#6 ojo cuidado que te pueden llamar sectario xD xD
#8 chavi
Resumen de la noticia. El gobierno reconoció en diciembre que habría menos medios y hay más.

Este Perro Xanxe es un nentiroso
escuadron
escuadron
Este meneo ya habla de esas 56 aeronaves
www.meneame.net/story/gobierno-reconocio-diciembre-habria-menos-medios
Seguro que prefieres que se redacte la noticia desde la otra orilla, eso lo tengo claro
valandildeandunie
#2 No, chiquitín, esa noticia que pones es directamente un bulo, esto es la noticia que habla del desmentido de la basura que acabas de enviar
escuadron
#4 De mi noticia
No obstante, el departamento que encabeza Sara Aagesen dice que la advertencia fue subsanada y el número de aeronaves asciende a 56: el documento sólo alude a uno de los contratos de Transición Ecológica.

Donde está el bulo chiquitín?
Que sí, que prefieres la versión afín al gobierno y las tergiversaciones contra la oposición. Mi noticia es lo mismo que hace eldiario desde la otra orilla.
#5 Leon_Bocanegra
#2 Eso es un bulo, sensacionalista y no se si habrá algo más, no he podido leerla porque además es muro de pago.
Una joya de envío te has marcado.
valandildeandunie
#5 Fijate, ya han llegado los subnormales a votar de forma compulsiva para auxiliar a su colega de cotolengo xD
escuadron
#6 @eirene, insultos directos a mi y a los otros cuatro que han votado duplicada esta noticia duplicada. O lo mismo subnormal nones un insulto directo, quien sabe
